英國新人Celeste群星力捧　《Strange》成Billie Eilish心中三甲

上個月舉行的2020年全英音樂獎（BRITS），Celeste不僅成為新鮮出爐的新星獎（Rising Star）得主，即席演繹大熱歌曲《Strange》，竟連Billie Eilish都點名大讚，到底她有何魅力令一眾巨星力捧？

Celeste憑磁性歌聲得到不少歌手讚好(資料圖片)

Celeste年僅24歲，一頭蓬鬆曲髮示人，由外型到歌聲都充滿復古味道。她自小浸淫在Soul Music(騷靈音樂)，聽著Aretha Franklin的歌曲長大，其演唱技巧亦受到這位「靈魂歌后」啟發，18歲時被經理人在YouTube上發掘，正式開始音樂事業並推出EP《Lately》。大熱之作《Strange》講述戀情破裂後，雙方成為陌路人，心靈空虛陌生的感覺，亦是Celeste本人喜歡的作品之一。這首悲情歌以鋼琴及弦樂的配合帶出歌曲的空虛感，透過Celeste靈魂樂的演繹正能表達歌詞中從兩個陌生人變為一對戀人，到後來關係破裂後的傷感。

Celeste不止唱歌了得，她的蓬鬆曲髮亦是一大特色。下圖搭配的復古造型亦相當吸引！

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憑著她磁性歌聲及極富情感的演繹，Celeste不僅成為首位能夠在頒獎禮現場表演的BRITS新星獎得主，亦馬上得到眾多歌手點名欣賞，包括上年新星獎得主Jorja Smith及2019年拉丁葛萊美年度唱片獎得主Camila Cabello點名欣賞，成為史上最年輕包攬葛萊美四大獎項的歌手Billie Eilish及其兄長FINNEAS更公開表示愛上《Strange》這首作品。

看看有哪些歌手沉醉於Celeste的音樂，位位都分量十足！(按圖放大)(資料圖片)

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Celeste更率先預告，以自己名字命名的首張專輯將在9月推出，大家拭目以待！

立即聽大熱作品《Strange》，體驗Celeste作品魅力所在。