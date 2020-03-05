傳騰訊旗下貓眼入標康文署票務合約　能否如標書要求遏止黃牛？

以往各位樂迷購買演唱會門票主要透過購票通（Cityline），而購票通負責康文署票務系統及營運服務已達14年，與政府的合約亦即將屆滿，招標階段剛於上月28日截標。《蘋果日報》引述消息人士指，現時疑有4間公司入標，包括購票通、騰訊旗下的「貓眼娛樂」、新世界旗下的「快達票」及本地初創公司iMusic。貓眼娛樂為中國最大票務網站，騰訊持有近14%其股份。

購票通負責康文署票務系統及營運服務已達14年，與政府的合約亦即將屆滿，招標階段剛於上月28日截標。《蘋果日報》引述消知情人士指，現時疑有4間公司入標，包括購票通、騰訊旗下的「貓眼娛樂」、新世界旗下的「快達票」及本地初創公司iMusic。(網頁截圖)

據知，中標公司將於今年11月開始籌備售票業務至明年，合約期繼續為7年，須全數支付投資金額，及後會與政府按每張票價拆賬，估計往後社會因素回復平穩，演唱會能如期舉行場次回升，中標公司基乎是穩陣。亦有立法會文件顯示，康文署與購票通的合約至2021年3月完結，合約價值約為1.2億元。

若往後社會因素回復平穩，演唱會能如期舉行場次回升，中標公司基上穩賺1億。(資料圖片)

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現時新冠肺炎疫情持續，各大演唱會都相繼取消。(按圖放大)(資料圖片)

另外，這次票務系統覆蓋範圍包括紅磡體育館、伊利沙伯體育館等共28個場地。除此之外，近年香港演唱會「黃牛黨」炒賣肆虐，所以標書上亦列明中標公司要做到「防止門票炒賣」，以及要求系統須識別頻繁購買，以發現潛在的票務炒賣。

現時香港演唱會一票難求，「黃牛黨」炒風嚴重，所以標書上亦列明中標公司要做到「防止門票炒賣」，以及要求系統須識別頻繁購買，以發現潛在的票務炒賣。(資料圖片)

《01眾樂迷》就此事向康文署查詢，獲回覆指：「『為康樂及文化事務署提供票務系統及營運服務』的招標已於2月28日截止，現已進入甄選標書階段。有關接獲標書及甄選資料不適宜透露。」據了解，待甄選過程結束後，將會公布中標公司。