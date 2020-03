Taylor Swift日前上載新歌《The Man》正式版MV,短短幾日點擊率已突破2千萬,對於首次執導MV的Taylor Swift來說成績相當鼓舞。《The Man》顯然是她的心聲,由歌詞到MV畫面都在控訴父權社會,其中一句:「if I was a man , then I'd be the man.」可謂畫龍點睛,她認為如果她是男性就會得到大家的肯定。所以MV中Taylor Swift化身Tyler Swift,有如華爾街狼人一般呼風喚雨兼享盡男性福利。

Taylor Swift在《The Man》MV中化身Tyler Swift,如《華爾街狼人》中李安納度一樣呼風喚雨。(MV截圖)

《The Man》MV中反抗父權社會的彩蛋處處,即刻Click睇嚟睇啦!(按圖放大)(MV截圖)

