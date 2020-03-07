Britney Spears驚爆引退？13歲細囝揚言IG夠5000 Fans即爆內幕

38歲美國樂壇天后Britney Spears 與前夫Kevin Federline育有2子。日前她的細囝Jayden卻在直播中直接詛咒辱罵自己的外公，甚至爆出震撼彈指媽媽可能引退再也不唱歌！Jayden揚言若他的粉絲達5000人，就會把家裡的故事都說出來。

Britney Spears以勁歌辣舞著稱，年紀輕輕便爆紅，即使近年是非纏身仍在美國樂壇有相當的地位。惜自去年1月起為照顧病父James開始無限期暫停演出：

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Britney的長子Sean去年8月才與外公爆發衝突，昨天小兒子Jayden直接在IG直播上爆料，有網友問說Britney何時重返舞台，他驚爆：「其實我很久沒看到她在做音樂，我不知道，我記得有一次我問她『媽媽，妳的音樂怎麼了？』她說『我不知道，我可能就這樣放棄了』，我想說什麼？妳在說什麼？妳知道妳賺了多少錢嗎？」暗示Britney有引退想法。

當談到他對祖父James的看法時，他不諱言，直說祖父可以去死，大罵：「他是個爛人，可以去死一死。」據外媒報導，去年Britney的父親因涉嫌與Sean發生口角而被調查虐待兒童。Jayden還說：「等我有5000名追蹤粉絲，我就會說。等到我變得人氣很高之後，未來這些故事就會曝光。」不過目前他的社交媒體帳戶貼文被清除，並轉為私人賬戶。

Britney與兒子合影。（IG@britneyspears）

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