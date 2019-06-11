Britney Spears怒斥狗仔隊把她P得肥過電單車：我就像針一樣瘦！

美國歌手Britney Spears日前前往美國邁阿密（Miami）與男友Sam Asghari度假，在海邊游水和玩水上電單車的模樣全部落在狗仔隊鏡頭之下。雖然Britney經常上媒體頭版新聞，不過她看到當日度假的報道後，Britney似乎相當勞氣，忍不住在社交網站大吐苦水，怒斥狗仔隊居心不良，把她的照片造假。

Britney日前在邁阿密與男友度假時被狗仔隊偷拍。（視覺中國）

在這批被狗仔隊偷拍的度假照片裏，Britney看起來贅肉相當多，腰部和四肢都看起來比較粗大，甚至被傳媒形容她跳水時「水花有點大」，暗示她很肥。她昨日（11日）在IG限時動態上載影片，片段中的她身穿與照片中同一件紅色比堅尼，不過身材卻看上去有些差異： 「我有個問題想問，很多粉絲和這個世界都會批評他人上載的相片或影片都不夠新，甚至是假的。但從來都沒有人想過，這些狗仔隊的照片有可能是造假的，他們所寫的新聞究竟有沒有可信性。這是一個相當有趣的陰謀論，昨天我去游泳，我看起來就像比今日肥了40磅，而這是我現在的模樣，我就像針一樣瘦！你來告訴我，這究竟算什麼？」

Britney穿上同一套比堅尼力證自己身材好好。（Britney Spears IG：@britneyspears）

Britney怒斥自己被狗仔隊刻意P肥自己。（視覺中國）

隨後，Britney再次在IG上載影片，證明自己依然身材苗條，而語氣和言詞中亦不禁充滿無奈和憤怒：「早安！這是我去了遊船河之後的一天，我看起來與昨天有沒有很大分別？這全部都是17小時內發生的事情！」男友Sam亦用行動支持Britney，留言寫道：「最真實的。」

Britney Spears在IG發文質疑狗仔隊的真確性。（Britney Spears IG：@britneyspears）

Britney 拍片大爆狗仔隊的陰謀論。（Britney Spears IG：@britneyspears）

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