Britney Spears曬近5萬蚊高踭鞋被網友鬧爆：有啲人飯都食唔起！

37歲的美國流行天后Britney Spears於年初宣布無限期暫停演藝事業,專心照顧生病的父親,將家人放在第一位。

雖然暫停公開演出,不過Britney Spears時常都會在IG與大家分享生活的點滴,同粉絲們互動,依然受眾矚目。

日前,她於IG上載了一張Christian Louboutin高踭鞋的照片,並寫到:「Four years ago I bought my first pair of Christian Louboutin snakeskin heels that were 6,000 dollars .... PS I've never worn them !!!!」(4年前我買了人生中第一對Christian Louboutin的蛇皮高踭鞋,售價6000美元(約4.7萬港元),但是我從來沒有着過!!!!)

法國品牌Christian Louboutin的紅底是它的標誌。(Instagram@britneyspears)

一石激起千層浪,網友們紛紛留言指責Britney Spears,不贊成她這樣浪費的行為:「炫耀你的過分放縱感覺一定很好吧。有的人都吃不起下一餐飯,我有一個建議,與其把錢花在無意義的事情上,不如將它捐贈」,而有的人則對她買獸皮鞋以及其背後的道德標準表示強烈反對:「恭喜你對虐待動物做出貢獻,一無是處」、「你用6000美元把一隻動物折磨致死。然後你非常自滿,而這一切只是為了凸顯地位」等等。不過也有網友認為Britney Spears用的是自己的錢,其他人無權干涉她應該如何使用自己賺的錢。