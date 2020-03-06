陳蕾「叉浮」推新歌《不想回家》　細說寂寞男女沉醉夜生活

陳蕾周遊紐約期間錄製的新歌《不想回家》今日派台，靈感來自在東京到居酒屋喝酒，近期亦正在墨西哥「叉浮」，都是樂迷盼望已久，在家外自由自在的生活。只是一年前寫歌勸迷失的聽眾回家再出發，豹哥一年後竟然透過新歌寫不想回家的感覺？

自嘲正「身體力行打歌」的豹哥，六個星期前開始先後出走紐約和墨西哥，在Instagram的相海之中加上「陳豹叉浮」、「陳豹不想回家」等hashtag，為新作面世留下線索。原來早在東京拍攝《螢光》及《相信一切是最好的安排》MV之時，豹哥就在居酒屋寫下這份歌詞。看似周遊列國不願回家，但歌詞所寫的原來與旅行和內心世界無關。

豹哥去到紐約和墨西哥都拍下很多美照，看完她的旅行照，自己都想親自去一次！(按圖放大)(陳蕾Instagram圖片)

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「一口吐出了霧 一杯喝出了情操」，原來《不想回家》寫的是一個人坐在酒吧吧台前的寂寞感。豹哥在居酒屋看到二人相坐，彼此互不相識，卻在喝酒時有說有笑，於是靈機一觸寫下這份久久未能完成的歌詞。透過酒精，兩個在吧台前互不相識的人便開始把酒當歌，在同一個空間享受醉酒帶來的快樂，「讓我倆不帶腦袋輕輕說話」，繼而到達不願清醒、不想回家的地步。

新曲推出兩小時前，豹哥在社交網站上載《不想回家》Demo版本。這個版本以木結他伴奏，旋律透過人聲帶出，聽起來感覺比較輕鬆，感覺像在晚間透過音樂放鬆自我。而在透過Mike Orange編曲下，此曲又帶來另類意義：前段以新靈魂音樂風格編成，帶出男女間在酒吧放鬆，享受夜生活；後段卻變成搖滾風，帶出對這段得來不易的快樂，卻要在清醒後回歸寂寞的控訴。

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豹哥新曲MV同樣在紐約在Mike幫助下拍攝，畫面以黑白為主，以倒帶形式交代她回家時的畫面，期間加插旅行期間所拍的照片。除了欣賞MV外，樂迷們不妨聽聽《不想回家》Demo版本，感受編曲前後歌曲的分別吧！