選秀節目《全民造星II》在去年12月落下帷幕後，一眾參賽者們沒有因此而停下追逐夢想的腳步，反而更積極裝備自己，亦不時推出新的音樂作品與觀眾見面，例如：邊疆兄弟的新年歌《Kung Hei Fat Choi》、JJ（范卓言）的《深：傷》、賀嵐的《宣戰》、Retroll（重操嘻哈）的《衰跑車》、《無漢推車》、《32LESSONS》、Hugo（丘凱雄）的《Don’t Speak》、阿Lu（崔可迪）的《籃板王》等⋯⋯除了創作新歌，Team B的成員Aiden（洪助昇）、Eagle（陳天翱）、June（梁瑞峰）、Justin（陳樂）近日又翻唱了林二汶的歌曲《最後的信仰》，希望為大家打打氣，二汶更親自轉發。

歌手林二汶是《全民造星II》首輪與10強的評判，可說見證着他們這段期間的成長。（Instagram／@lam2）

林二汶在個人社交媒體貼出Team B四子翻唱《最後的信仰》的影片，並寫道：「記得當天做《全民造星II》第一輪評審的時候，看見這些孩子的青澀，心裡面衷心敬佩他們的熱情和勇氣，同時也在想，究竟他們的熱情，將會如何被這個充滿神奇同時也殘酷的遊樂場磨練。」看到這個翻唱版本後，二汶發現自己算是庸人自擾：「這個編曲，將這首歌的層次用新的角度從新演繹，沒有誇張，沒有忸怩造作，真誠的，將這首歌好好唱，也是一種『好好過下去』的精神。」

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看到四人合唱，二汶大概想起了自己在at17的時光：「在歌唱上，四人合唱聽起來要這樣齊心，是需要很多愛和放下才做到的，我有經歷過那些過程，這些，我很明白。我由衷的感動，真的。」最後二汶又不忘以前輩的身份寄語他們：「但願你們以後也記得你們心中那信仰，對音樂的，個人的，對伙伴的，那將會是將你們帶到更遠的力量。感謝你們，Aiden，Eagle，June和Justin。我，萬分榮幸。」這影片除了引來曾經是B4組隊友的MIRROR成員Jer（柳應廷）為他們加油打氣，C AllStar的陳健安（On仔）亦留言道：「Touching！」