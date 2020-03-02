【新冠肺炎】重溫JOOX在家抗疫Live　AGA、On仔、Ian唱歌幫你解悶

新冠肺炎疫情持續，早前不少人都在家工作，直至今日才正式回到辦公室。接近一個月在家工作，要解悶不外乎煲劇、睇戲，音樂串流平台JOOX就為大家送上《JOOX音樂選宅Late Night加油站》，前兩星期共28個音樂單位馬拉松式唱歌解悶。

一共有28個音樂單位開Live為大家解悶，即Click睇下邊個係你心水啦！(按圖放大)(資料圖片)

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JOOX上兩個星期五、六( 2月21日、22日、28日及29日)邀請到共28個音樂單位，陪樂迷宅在家中唱歌傾偈，當中包括：AGA江海迦、Gin Lee李幸倪、釗峰╳Sunny、Ian陳卓賢、吳浩康、許靖韻、林奕匡、陳健安等等，一口氣送上不同音樂類型，一次過滿足你N個願望。現在為大家送上精華重溫片段，如果唔夠喉就即上JOOX手機App睇足本版！同時他們亦分享這段時間宅在家的抗疫心得，吳浩康說：「近排每個星期都花幾日練習山地單車，大家如果唔出街都記得做多啲運動，保持強健體魄。」小背心許靖韻說：「宜家多咗好多時間喺屋企陪Bube，大家記得藉呢個機會多啲陪屋企人喇！」Aka趙慧珊說：「喺呢段抗疫嘅日子令我做多咗之前太忙冇機會做嘅事，喺屋企做多咗運動、自己煮飯又食得健康咗，除此之外仲聽多咗歌，襯呢段時間攞吓靈感。」