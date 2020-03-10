上至容祖兒下至MIRROR都搵佢作曲　攞完新人獎轉戰幕後反而仲出名

JUDE曾若華新作《零分》近期大熱，網上亦有不少翻唱版本流傳，當中更不乏男聲版本。有份為《零分》作曲的徐浩同樣在自己的Youtube頻道推出翻唱版本，或許他的聲音最能詮釋歌曲背後的男生視角。

近日徐浩先後翻唱的《零分》及《裝傻》，皆為自己作品。（影片截圖）

徐浩自2010年起投入歌曲創作，今年除擔任《零分》作曲、編曲及監製外，亦先後加入MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）及Anson Kong（江熚生）單飛作的創作團隊。原來徐浩以往亦曾經以歌手身分活躍樂壇，2006年出道的他夥周錫漢和簡俊毅組成組合V，兩年後單飛成為創作歌手，並獲得多個新人獎，代表作品包括《兩隻紙杯一條線》、《半分鐘》等。惟2010年未獲唱片公司續約，繼而退居幕後，曾為不少歌手擔任編曲及作曲崗位，連詩雅《I'm Still Loving You》、吳浩康《較早前錄影》、泳兒《野木蘭》、周柏豪&連詩雅《日落日出》等也是出自他的手筆。徐浩上個星期開設Youtube頻道上載翻唱作，除翻唱《零分》外，最近亦重新演繹容祖兒《裝傻》原始Demo版。（按此收聽《零分》翻唱版及《裝傻》Original Demo）

按圖放大，原來以下歌手都曾經與徐浩合作！（資料圖片）

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這次徐浩的翻唱作，歌詞部分為保留對另一半的控訴，副歌中「避不開一直寵愛你十個女生」一句將「女生」改為「男生」，全曲以鋼琴伴奏，或許會更貼切他創作《零分》時對歌曲的理解。2日後徐浩亦拍片交代開Youtube頻道上載翻唱作品的原因，希望藉此認證持之以恆的重要性：「有人話你只要持之以恆咁做，所有事自自然然會由一樣嘢帶去另一樣嘢，然後你想要嘅嗰樣嘢就會發生。」至於他最後想得到甚麼，徐浩則向大家賣個關子，留待日後再向觀眾交代，但明言不會復出成為歌手。