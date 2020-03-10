Jase何建曦《阿愁》MV戲服「價值連城」 　闖西貢廢墟拍攝兼慶生

C AllStar第三位單飛的成員Jase何建曦去年憑《Bouce Back》奪叱咤903及新城997的流行榜冠軍歌，以作品展自已對R&B的觸覺與掌控力。不過，今次Jase的新歌《阿愁》抹走大家熟悉的R&B味道，反之走最易入口的苦情歌路線，展示自己聲線的可變性。

Jase何建曦新歌《阿愁》放低R&B，改以易入口的苦情歌風格引你入局。

《阿愁》是「Self Portrait」企劃中的作品，雖然曲風易入口，但歌詞信息卻需要大家花時間靜下來細味，事關Jase另一個身份是作家，作品喜歡探討人性，亦有份為歌曲填詞，所以大家要嘗試代入歌曲之中方能參透Jase心中所想。歌曲介紹中寫著一段自白，頭兩句應該是今次創作的出發點：「她問，明天世界末日，為何不想想今天可以快樂地過？對啊，為何我沒有想到？」不知那個「我」是否Jase本人，留待大家思考。

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雖然《阿愁》將大家帶到一個認真的思考空間，或許你抱著沉重的心情去聽，但細心看MV時你會發現笑點，算是平衡一下聽眾的心理。事關MV中有一件今時今日貴過黃金的戲服，一個男模特兒變成「真人廁紙木乃伊」站在操場中央， Jase恍然大悟對導演說：「呢個就係你講嘅十両黃金咁貴嘅服裝？」導演亦解釋説：「近排好多人搶購廁紙，真係黃金易得廁紙難求，製片都搵咗好耐托埋朋友，至買到一條十卷返嚟，一陣拍完記得捲返好帶番屋企。」而Jase亦有為《阿愁》解畫：「呢首歌嘅曲同《Bounce Back》一樣都係四年前已經寫咗，不過歌詞就直至最近我再修改。大家都以為我會唱好多R&B，但呢首歌我就加入咗一啲古詩嘅元素，直接咁講哀愁，其中一句歌詞係『愁得一世如此』，係一世都係咁，連件衫都係大個大交叉，冇得救嘅。」