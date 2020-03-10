陳僖儀33歲生忌　《蜚蜚》以外值得一聽的16首Demo

2013年一位新星隕落，女歌手陳僖儀(Sita)初在樂壇嶄露頭角，卻因一場車禍離世，不知不覺，至今已近7年。3月10日是Sita的生忌，一如以往，樂迷也會在這日子重溫Sita的音樂作品，並留言悼念，包括為她打響名堂的代表作《忘川》及《蜚蜚》。不過其實除了這兩首必聽作品外，Sita還有不少未見街的歌曲，現在可透過各大音樂平台重溫。

陳僖儀2013年因車禍逝世，至今將近7年。 (網絡圖片)

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就在2013年5月，Sita逝世一個月後，其經理人公司「太陽娛樂」曾為她推出紀念專輯《All The Best…》，除了她曾推出的音樂作品外，當中還收錄了16首Sita未發表過的自創Demo。如果樂迷當年未有機會購入紀念專輯，其實現時在各大音樂串流平台也可重溫。雖然這些Demo大部分也未有正式的名稱，不過部份已經填好歌詞，亦完成了編曲部份，就如當中的《J+J》、《RnB》、《43556》、《Mommy Missy》、《68》、《Mad》，也是完成度相當高的作品，也能體現出不同面向的陳僖儀。