盤點香港5大演得又唱得猛人　其中一個飲歌係竟然《灰色軌跡》？

香港演藝界競爭大、觀眾要求又高，想闖出一片天？絕不可單靠一兩項才能「食糊」，很多時還需練習到「周身刀」、嘗試歌影視多棲，以應付各種突如其來的機會與考驗。以下五位香港演員，不但是實力演技派，歌喉也不俗，好些歌唱作品都予人驚喜，才華不輸演出。

全方位女神：林嘉欣

影視圈中人常說：「林嘉欣一笑，世界停頓了」，以讚美「女神」林嘉欣的上乘演技及甜美外表。但你又可記得，這位先後憑出道作《男人四十》及《暗色天堂》（2015）榮獲多個獎項的影后，曾以歌手身分出道，一度涉足過樂壇呢？

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1995年，林嘉欣由加拿大回到台灣發展，加入的首間唱片公司是巨星搖籃「寶麗金」，當時她以歌手身份推出首張國語大碟《有點想》，後來再演出過一些偶像劇，才轉折來到香港影壇發展的。在歌手生涯中，她一共推出過4張大碟，而其演唱的曲目，又以參與過的電影歌曲最為人所熟知，譬如《六樓后座》的同名廣東歌、《戀之風景》的同名主題曲（亦有國語版），還有她與鄭中基合唱的〈約會林嘉欣〉，也是很多樂迷「Sweet到暈」的情人節選曲。

但林嘉欣愛演戲多於唱歌，後來還是選擇闊別樂壇。幾年前，她難得開金口在廣告中清唱兒歌〈小小的宇宙〉，據說連女兒也覺特別 - 因為她也不知道媽媽從前是歌手呢！林嘉欣近日更與Juno麥浚龍以戴慈欣的角色，合唱〈字典 與 聖經〉，以一把超甜美歌聲浪漫獻唱，讓女神的一眾粉絲大飽耳福，未知女神會否再次活躍於樂壇呢？

本色的個性歌者：梁洛施

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同樣是影后級人馬的梁洛施（Isabella），具有天賦的才華和靈氣，早於18歲就憑電影《伊莎貝拉》獲取葡萄牙國際電影節最佳女主角，同時獲提名金像獎，演技一枝獨秀。及後，她又曾參與國際級大製作《盜墓迷城3》、並於誕下三子息影歸來後，在2013年接拍張艾嘉執導的《念念》，及參與詹瑞文合作演出兒童舞台劇，戲癮十足。

但當上影后前，Isabella最先是以歌手身分出道 - 12歲加入英皇，16歲推出首張個人同名EP《Isabella》，憑清新形象及富個性的聲線，唱出多首「有性格」的流行曲，包括〈愛到底〉、〈愛神之箭〉、〈超時空接觸〉和〈Da Da Da〉等，深獲不少廣告商鍾愛，將之用作廣告主題曲。另外，她也不時跟當時的同門師兄姐Twins、Boy’z等合作，直至2005年後才正式轉戰影壇，並有了往後的戲劇成就。

低調歌者：張家輝

張家輝曾獲得過2000年電台頒獎典禮新人獎，還曾推出4張專輯。2003年後才「淡出」粵語歌壇，專心棄歌從影。（《催眠·裁決》劇照）

影帝張家輝跟「歌神」張學友「撞臉」，時常被同業和影迷笑指，或許可以來個「兄弟班」演出，而去年張家輝宣傳主演的新片《催眠·裁決》，在某活動上受邀獻唱歌曲時，也真的唱得頗為動人，既逗樂全場，也令網民忍不住搞怪回應：「果然是學友的親弟弟！」

實情年輕的你或許有所不知，原來張家輝也曾獲得過2000年電台頒獎典禮新人獎，並在當時獻唱了〈下意識〉一曲！回想昔日他的「TVB黃金時代」，其實曾多次為主演的劇集兼唱主題曲，譬如《金裝四大才子》的〈君子好逑〉、《十萬噸情緣》的〈全速前進〉等，都非常不錯。另外，張家輝還曾推出4張專輯，直到2003年後才「淡出」粵語歌壇，專心棄歌從影。雖然現時，他無意「復出」樂壇，但2013年便為香港亞洲電影節開幕，而聯同劉青雲、古天樂及RubberBand合唱了〈誓要入刀山〉，偶爾「過吓歌癮」。

唱出個未來：顏卓靈

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顏卓靈（Cherry）憑著成名電影《狂舞派》裡的精彩舞蹈演出，一舉躍升為圈中備受關注的演藝新星，及後的《大樂師：為愛配樂》等，又因為演出一位擅長彈鋼琴的音樂人，令人開始留意到她的音樂天份，也讓小時候學過口風琴、參加choir（女高音），唱過校內歌唱比賽及做過音樂劇《Grease》的她，喚醒了沉睡多年的音樂魂，電影完成後兩年繼續練琴、學結他。

受到跟C AllStar阿King合作專輯《Collab Star》裡的歌曲〈戰場上的最後探戈〉所啟發，2017年，Cherry決心以新人身份轉攻樂壇，並且拒絕玩票，而是認認真真地出唱片做歌手。當時她發佈了首支歌曲〈閃光〉、〈惡女〉及〈Baby Stop〉等歌曲，並推出了專輯《Primary》提醒自己要毋忘初心、做好演藝工作，並憑用心之作，在多個電台頒獎典禮獲得新人獎。

歌唱俱用心：王浩信

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2017年，王浩信（Vincent）憑《踩過界》於電視台頒獎典禮奪得視帝及斬獲多個獎項後，去年又憑《解決師》中飾演O Sir敖熙辰，深受觀眾歡迎，由他主唱的劇集片尾曲〈愛不起〉，也一如之前其他劇集歌曲，像跟菊梓喬合唱的〈欲言又止〉（《溏心風暴3》片尾曲）般深獲好評，並獲邀到演唱經典歌曲的節目上做嘉賓，滿足Fans的期待。

參演電視劇之前，Vincent同樣從歌手身份出道。年少時，他因為跟朋友去唱卡拉OK而被發掘，於2005年正式簽約Neway Star成為歌手。2006年還推出過兩張專輯，當中與梁晴晴合唱的〈愛與被愛〉、及跟方皓玟（小明）合唱的〈拖字闕〉，絕對是90年代校園歌唱比賽的熱門參賽歌。後來Vincent簽約電視台轉當演員後，因於《名媛望族》給飾演爸爸的劉松仁怒摑13巴而成名，繼而逐步走向男主角之位，並專注於演戲工作方向發展。

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