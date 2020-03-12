【新冠肺炎】被籃球耽誤歌唱事業？　 嚴選5位球星級NBA好聲音

新冠肺炎疫情在美國進一步蔓延，NBA亦在猶他爵士隊先後有兩名球員確診後宣布暫停後續比賽。不過以下5位現役或退役球星，就能趁著這個休賽期發展歌唱副業，為樂迷帶來更多精彩作品。

NBA有不少球員都鍾情嘻哈音樂，更有不少球星身兼饒舌歌手，於空閒時間繼續音樂創作，不過首先介紹的這位NBA好聲音卻是例外。效力印第安納溜馬隊的Victor Oladipo，上年9月在養傷期間化身「Thingamajig」參加美國版《蒙面歌手》（The Masked Singer），其優悅歌聲被網民盛讚，更指唱腔極似John Legend（按此觀看）。原來他在參加比賽前已經出過2張專輯，作品以藍調音樂為主，今年推出最新作《IDC》，未知休賽期間他又會否為樂迷帶來更多作品？

不過要數樂壇內知名度最高的現役NBA好聲音，非效力波特蘭拓荒者隊球星Damian Lillard莫屬。以藝名「Dame D.O.L.L.A.」活躍美國嘻哈樂壇的他，自2016年起已經推出3張個人大碟，上年8月推出的最新專輯《Big D.O.L.L.A.》同樣獲得好評。這位今年NBA全明星雖然因傷錯過在芝加哥舉辦的明星賽，但在全明星周末獲得大展歌喉的機會。（按此觀看）除贏得NBA總冠軍，他正好趁這段空窗期製作更高質的作品，為贏得格萊美獎這個目標好好努力！

NBA還有以下好聲音，休賽期他們可能會有新作！（按圖放大）（資料圖片）