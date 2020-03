Lady Gaga私心歌單曝光　日本卡莉怪妞入選全因兩人曾經鬥出位？

國際天后Lady Gaga獲 Apple Music邀請成為最新駐場的音樂家(Artist in Residence),以專業角度編輯歌單——《Lady Gaga: Women of Choice》,當中包括她的最新作品《Stupid Love》,以及其他女性音樂人的代表作,不論歐美、亞洲地區的音樂人都榜上有名。在榜上云云亞沖面孔之中,日本歌姬Kyary Pamyu Pamyu(卡莉怪妞)可謂焦點,事關她有「日本Lady Gaga」之稱,音樂與形象都有別具一格的表現。

國際天后Lady Gaga發佈心水歌單,嚴選30首來自世界各地優秀女音樂人的作品。(Lady Gaga Instagram圖片)

卡莉怪妞原名竹村桐子,1993年出生今年只得27歲,高中時代在原宿被時裝雜誌發掘,隨即展開以原宿和古著風格為主的模特兒的生涯,到2011年她宣布正式壇出道做歌手,發表單曲《PONPONPON》,直今MV在YouTube的觀看次數超過1.5億次,就連Katy Perry都有在twitter推介。卡莉怪妞的聲線甜美是典型男生會喜歡的嬌俏型,而服裝、MV又「可愛得過火」為大家帶來視覺衝擊,顛覆一般人的想像框框,如此前衛大膽的作風令她被封為「日本Lady Gaga」。兩位Gaga在2013年曾同場現身知名音樂節目《Music Station》,雖然兩人沒有直接較勁,但光是裝就能看出兩人在暗暗地對決。

Lady Gaga與卡莉怪妞曾經同場,兩位「可愛╳獵奇的化身」你又buy邊個多啲?(網上圖片)

睇卡莉怪妞嘅造型真係「鑊鑊新奇」!就連唱Live佢都係全副武裝㗎!(按圖放大)

《Lady Gaga: Women of Choice 》歌單

1. Stupid Love – Lady Gaga

2. Other Side - Maya Jane Coles

3. Rich Bitch Juice – Alice Longyu Gao

4. It Makes You Forget (Itgehane) – Edit – Peggy Gou

5. Los Angeles – St. Vincent

6. Immaterial – SOPHIE

7. Edge – Rezz

8. Dimensions – ANNA

9. A Palé – ROSALÍA

10.Ghosts (feat. Hana) – Tchami

11. Delete Forever – Grimes

12. All I See – Anja Schneider

13. Mine – Slayyyter

14. So Hot You’re Hurting My Feelings – Caroline Polachek

15. Softpretty – Doss

16. He Is the Voice I Hear – The Black Madonna

17. Starry Night- Edit – Peggy Gou

18.Out of My Head (feat. Tove Lo and ALMA) – Charli XCX

19. CANDY CANDY – Kyary Pamyu Pamyu

20. STFU! – Rina Sawayama

21. Tomboy – Princess Nokia

22. MALAMENTE- Cap.1: Augurio – ROSALÍA

23. Cherry – Rina Sawayama

24. I’m Not In Love – Kelsey Lu

25.We Appreciate Power – Grimes, HANA

26.What They Say – Maya Jane Coles

27.Wild Girl – Kito, Empress Of

28. Rose’s Thorn – TOKiMONSTA

29. Frontier- Holly Herndon

30. Now I’m In It – HAIM

31. LMK – Kelela