【新冠肺炎】劉若英翻唱《我要你好好的》　夥6大音樂人隔空送暖

劉若英2020｢飛行日」演唱會原定昨日於無錫開唱，日前宣布因新冠肺炎疫情而延期，讓一眾樂迷大叫無奈。不過這位「文藝天后」此時為樂迷送上經HUSH改編歌詞的《我要你好好的》，不但隔空向樂迷傳遞正能量，更約定在之後的其他｢飛行日」不見不散。

《我要你好好的》是劉若英在6年前邀得周迅、湯唯、桂綸鎂三位影后合唱，HUSH當時同樣包辦曲、詞，寫出女人生活之間彼此想念、打氣的心情。6年後演唱會雖然因疫情而延期，但她仍然希望透過音樂陪伴樂迷，因此邀請6位音樂人：陳建騏、馬毓芬、甯子達、溫奕哲、屠衡、陳劭桁隔空合作。他們不斷透過電子郵件來回溝通，最後透過在家或工作室錄製同一個旋律而成，並在昨日演唱會原訂開唱時間8點上載。影片最後劉若英亦向歌迷說：「不要怕，不要覺得孤單，即便我們沒有見面，但我相信，等我們見面的時候一定會有好多好多的故事分享。」

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劉若英近日為向樂迷表達心意，近日馬不停蹄錄製其兩年前作品《粉絲》，為醫護人員打氣。雖然她認為拍片工序繁複，過程十分辛苦，但她希望不論醫護人員還是樂迷都能感受到她的心意。

劉若英頻頻錄製翻唱影片，為醫護人員打氣。（資料圖片）

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