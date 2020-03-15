【在家音樂會】Ian陳卓賢同黎曉陽心有靈犀　網民期待合唱歌面世

叱咤樂壇「在家音樂會」來到第三回，日前Michael黎曉陽及Ian陳卓賢繼續合唱，原來他們都是John Mayer Fans，過程中大家非常有默契，在訪問中異口同聲說：「希望我哋之後可以面對面再Jam其他歌！」

今次「在家音樂會第三回」有別於前兩星期，歌手將自己的作品重新編曲，今次Michael和Ian的表演歌單全部都是其他歌手的名作。（按此觀看）他們首先唱出《Free Fallin’》，事關此曲出自他們的偶像John Mayer。兩人興高采烈分享自己練結他的心得，Ian直言當初接觸結他曾不停練習偶像的名作：「佢當時有首好出名嘅歌叫《Neon》，我嗰時有幾個月就真係日日都練呢隻歌，因為我覺得練完嗰隻歌彈到就好有型。」而Michael喜歡偶像的不只是他出色的結他技巧：「佢彈結他固然之係勁，而我覺得佢啲歌好感動、打動到我。」

Michael及Ian先以一曲《Free Fallin’》向偶像John Mayer致敬。（叱咤樂壇IGTV截圖）

唱完John Mayer作品後，Michael和Ian討論後希望以陳奕迅《四季》創作一段組曲（Medley），想不到二人隔空合作都有默契。Michael透露，當初選擇《四季》後，大家第一時間都想到鄭中基的《晴天陰天雨天》：「希望有一種大家各自講回憶嘅感覺，例如我唱『我記起那年春天』，佢就接『我記起那年冬天』咁樣。而有四季，自然就會有唔同嘅天氣，所以就揀呢兩首歌。」而Ian更大爆：「我嗰時就彈緊琴，我話『如果medley嘅話，係咪就係咁樣《四季》接落去《晴天陰天雨天》？』然後我就send咗段錄音畀佢，跟住佢就話自己直情係錄緊同一段嘢。」Michael和Ian如此有默契，樂迷都十分期待日後真的能看到他們合作的製成品面世。

Michael和Ian將《四季》和《晴天陰天雨天》重新編成Medley。（叱咤樂壇IGTV截圖）

Michael及Ian其實有好多靚相㗎，即刻Click入去睇啦！（按圖放大）（資料圖片）

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下個星期將會有「在家音樂會」第四回，嘉賓有Deep吳浩康及JUDE曾若華。喜愛自彈自唱的Deep，相信會把握機會演繹新作《一切正常》；而JUDE的新作《零分》近日備受歡迎，未知二人會否改編一個男女合唱版？想知道的樂迷，記得留意明天開始的第四回「在家音樂會」。