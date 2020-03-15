林二汶╳衛蘭首度合作　靚聲唱《bad guy》玩adlib令你耳朵懷孕

新冠肺炎疫情持續，如非必要大家都選擇留在家中，一來減少口罩用量，二來市面淡靜，很多店鋪都早關門，入戲院也被視作高危活動，所以外出也不見得是好選擇。不過，音樂串流平台JOOX在此時仍繼縯邀請到不同歌手開Live，讓樂迷安在家中亦有好音樂陪伴。日前林二汶、衛蘭開Live，兩把治癒系聲更合唱Billie Eilish的《bad guy》，為大家送上驚喜。

林二汶與衛蘭開Live，兩把治癒系聲更合唱Billie Eilish的《bad guy》，為大家送上驚喜。

也許你不知道，今次是林二汶與衛蘭首次合作，她們唱出《低半度》、《穿花蝴蝶》、《People Like Us》及《bad guy》等歌曲，而且分享了這段時間的「疫」境生活。Janice表示打算學剪片、拍vlog與大家分享自己的生活，而且正忙於與Edward Chan合作寫歌，自己亦落手落腳參與編曲設計。而二汶表示現時洗手非常重要，她笑說正在尋找《Happy Birthday》以外又剛好是20秒的歌曲來洗手。二汶又大讚Janice是自己的知音，聽過她唱《People Like Us》後，非常希望對方將自己的作品再唱一次。

二汶與Janice兩把靚聲合唱，如果她們合作出歌簡直是樂迷的福氣！(按圖放大)(資料圖片)

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