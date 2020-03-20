石詠莉轉型獨立歌手慢工出細貨　新歌最快要等多半年

雖然Sukie S石詠莉近日宣布與唱片公司星娛樂和平解約，但今日她在網上音樂流行榜「AEG Music 音樂排行榜頒獎典禮」中獲得兩個獎項，為新的音樂路打下強心針。決定轉為獨立的她亦向樂迷保證，最快半年就有新原創作品面世。

原定上月舉行的「AEG Music 音樂排行榜頒獎典禮」因疫情而延期舉行，不過主辦單位率先頒發部分獎項勉勵去年努力的歌手。繼上月鍾嘉欣獲得「鑽石躍進歌手」及「鑽石MV歌曲」後，今日Sukie亦獲頒「鑽石躍進歌手」，並憑翻唱作品《輪流轉》贏得「鑽石重唱歌曲」。她坦言自己產量不多，感謝過去一年樂迷對翻唱專輯《Nostalgia》的捧場。

新冠肺炎疫情持續下，Sukie與老公鄧健泓留在家中創作，減少外出。談到在家生活，Sukie指老公最近學煮煲仔飯卻頻頻失敗，形容過程「驚天地泣鬼神」：「從來未試過食一個煲仔飯，嗰啲飯好似糊仔咁嘅，因為佢加咗好多水啦，信錯咗某一個網站教佢嘅做法。」不過她亦相當支持老公，不但把失敗作全部吃完，更欣賞他堅毅不屈的精神：「多謝佢嘅付出，其實煮飯都好辛苦嘅。」

自與星娛樂解約後，外界關心Sukie未來的音樂動向。她決定暫時以獨立歌手身分繼續與老公創作：「呢兩年都遺忘咗做獨立歌手嘅嗰個感覺，同老公又再兩口子去做音樂，雖然過程係真係辛苦啲，但係我哋都好enjoy呢個過程。」她指短期內不會再推翻唱作品，又向樂迷承諾一年內將推出最少兩首原創歌曲，預告新歌最快9月推出：「我哋慢工出細貨，唔想推一啲好求其嘅音樂比大家。」

另外，官方亦透露將有2位歌手以同樣方式提前得獎，而頒獎禮預計在11月舉行，讓歌手在舞台分享得獎喜悅。