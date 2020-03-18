【拆詞堂】拆解黃偉文筆下《浮誇》　邊緣人夾硬搏出位或成病態

「那年十八 母校舞會 站著如嘍囉」，陳奕迅《浮誇》的這一句歌詞讓人不禁聯想到網上盛傳的「謝師宴毒男」照。其實作詞的黃偉文希望透過《浮誇》道出當時藝人為求上位而大耍花招的心態，只是如今再看15年前的作品，歌詞道出的卻是靠誇張搏出位的社會風氣。

雖然歌詞極具畫面，但「謝師宴毒男」只是《浮誇》中其中一位主角。（資料圖片）

在《浮誇》的故事中，當年在學校舞會備受冷落的慘痛經歷就是主角凡事變得浮誇的原因。事實上，這位在事業、愛情路上同樣遭到忽視的邊緣人，只求得到一部分人重視，於是開始想到用浮誇的手段引人注目，就如現今歌手常用的「快閃」宣傳般，「像突然地高歌 任何地方也像開四面台」。若然主角繼續像木頭般呆著，根本就不會得到其他人注意，不過要用浮誇手法吸引眼球，即使最後如願成名，又是否是件好事？

歌詞中Wyman亦提醒大家，繼續用錯的方法搏出位或許就是病態。（資料圖片）

在Wyman的歌詞中，浮誇的舉止代表成名後的人再被世界遺忘的恐懼。如今為求自己能成為當今社會熱話的主角，行為變得誇張已經不只是明星專利，於網絡上看到千奇百趣，卻醜事百出的影片比比皆是。看著這些畫面，他們的確一夜爆紅，但我們真的要繼續浮誇下去嗎？歌詞中Wyman亦提醒大家，人越表現得浮誇，就更容易犯錯，繼續用錯的方法搏出位或許就是病態。「很不安 怎去優雅」，當自己繼續陷入浮誇帶來的不安，就很難再安心地把一件事盡善盡美。

最近一次Eason開演唱會，要數到「Eason and the duo band "L.O.V.E. is L.I.V.E." 音樂會」。Click入嚟睇下喺摩天輪下表演嘅盛況！（按圖放大）（資料圖片）

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從以前的「𡃁模」到現今網絡上的KOL，如今要成名就更著重外在因素，例如外貌、衣著、身材等。更有不少人出盡奇招吸引世人，卻只求觀眾眼球，不求內容質素。現今社會中，又有多少人會注意到背後一群有才華、靠人格魅力努力證明自己的人？到最後，浮誇又是否一件好事？

點擊重溫Eason於2014年MAMA演唱《浮誇》。

在《浮誇》後一年，Wyman再為Eason寫一首《低調》，既談做人低調之美，亦與《浮誇》互相呼應。欲知Wyman筆中低調之美如何，且看下回分解。