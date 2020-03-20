Cardi B《新冠病毒》混音版打入iTunes排行榜：我會捐出版權費

美國嘻哈天后Cardi B早前在社交平台上拍片呼籲民眾要正視新冠肺炎的疫情，的而且確，不少歐美地區的居民仍然對今次疫情掉以輕心，甚至對新型冠狀病毒的認知也不太足夠。短片出街後，因為Cardi B的浮誇演繹而全球瘋傳，深信也起了相當有效的宣傳作用。或許是大家也在家隔離，百無聊賴下，不少音樂人也不約而同將Cardi B的短片重新混音成音樂作品，包括了電音界鼎鼎大名的DJ Snake、知名音樂人Charles Cornell等等，當中DJ iMarkkeyz的混音作品《Coronavirus》最為流行，甚至登上了iTunes熱門排行的第九位，就連不少外國抖音網紅也出現了#CoronoVirusChallenge的hashtag，並以這首作品為音樂背景。

DJ iMarkkeyz以Cardi B為素材混音的《Coronavirus》，最高曾登上iTunes排行榜第9位，今日稍稍回落至第14位。 (網絡擷圖)

DJ iMarkkeyz在Instagram上擁有15萬名粉絲，雖然不算有名，但今次經Cardi B的幫助下，《Coronavirus》已令他聲名大噪，而Cardi B更揚言要將歌曲透過大西洋唱片發行並上架到Sportify，又考慮會拍成完整MV，進一步推廣防疫資訊。

《Coronavirus》在iTunes上熱賣，有粉絲在Twitter留言問Cardi B和DJ iMarkkeyz：「你們會不會考慮捐出一部份版權費給庇護所的食物銀行，那裡可能有很多人需要幫助？」Cardi B直道：「會！這就是我們將會做的事！你們未必會立刻得到這筆錢，即使幾個月之後，都會有家庭因為病毒而陷入經濟困難。我們會捐款！」

早前Cardi B拍片呼籲民眾正視疫情，短片旋即瘋傳。 (網絡圖片)