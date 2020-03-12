【新冠肺炎】Cardi B浮誇拍片勸民眾正視疫情：這東西在全球巡演

新型冠狀病毒疫情開始蔓延全球，世界衞生組織（WHO）昨日宣佈疫情屬全球大流行，連63歲影帝湯漢斯亦宣布確診。意大利早前已實施封城，不過在歐美多個地區，仍然有民眾對疫情掉以輕心，甚至不戴口罩便外出活動。作風一向狂野大膽的美國Rapper Cardi B，昨日在IG上載短片，呼籲民眾不應掉以輕心。

Cardi B昨日在IG上拍片，表示對新冠肺炎疫情感到憂慮。 (影片擷圖)

現年27歲，育有一女的Cardi B，雖然向來予人天不怕地不怕的感覺，不過由於肺炎疫情的擴散，讓她也忍不著要在IG留言道：「好呀你們就繼續玩呀！我真得是要怕死了！我要開始囤糧了！」她又在短片中激動表示：「老娘不知道新冠病毒是什麼，我不知道那東西怎麼從中國武漢來的，現在這東西就像在全球巡演。讓老娘告訴你們，我不是開玩笑，即使婊子也會害怕，我真的有點心慌。你們很多人也當成笑話，在嘻嘻哈哈覺得我大驚小怪，不過你們的口袋還是會遭殃！因為很多東西也從中國來的，所以如果你想說為什麼你的編髮、你的網購還沒到，你知道為什麼嗎？嘿嘿嘿嘿！就是新冠病毒！新冠病毒！我告訴你，它是來真的，它越來越嚴重！」

Cardi B一向被視為嘻哈天后，亦是時尚指標，不過她卻罕有地表露出害怕一面。 (IG：iamcardib)