【新冠肺炎】Billie Eilish呼籲認真看待疫情：不要做白癡！

美國樂壇新星Billie Eilish在Instagram限時動態呼籲，請大家認真看待新冠肺炎疫情，她說：「這東西實在他X的瘋狂！這是非常常非常嚴重的問題，這不是笑話，雖然有些情況我們沒法親身用肉眼看到，但這疫情是千真萬確。」

Billie Eilish在Instagram限時動態呼籲，請大家認真看待新冠肺炎疫情。(影片擷圖)

Billie Eilish只得18歲，她也曾以為自己年輕不用害怕，但後來她發現這不只是她個人的事。她說：「仍然有很多年輕人去夜店、海灘等地方，這樣是很不負責任的行為，讓我來說明一下。最好的說明方法，就是我看待這件事的態度如何轉變。疫情之初，我想『我才不當一回事，我還年輕就算中招也沒甚麼大不了，就算會死我也不在乎！』但我想說這是一個很愚蠢的想法。」

Billie Eilish最初也抱着「I don't give a FXXX」的態度，但後來她發覺這個想法很愚蠢。(Gettyimages圖片)

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Billie Eilish及後發現自己不能再抱着「I don't give a FXXX」的態度看待疫情，她說：「當時我沒有發現，這不只是我自身的事，很多人都說『我不在乎』，但不只是『你』的問題。如果你不幸中招，你會傳染給身體比你虛弱的人，這是非常不負責任。我知全球有一半都人很驚恐新疫情，但我想說，不要驚慌，但也不要做白癡。請照顧你身邊的人，就算你染病後痊癒，也有機會傳染給你的親人，我再強調這不只是『你』的事情！」

Billie Eilish叮囑大家不要驚慌，但同時不要做白癡，負責任地照顧自己及身邊的人。(Gettyimages圖片)

Billie Eilish最後安慰大家不要驚慌，但同時也不能鬆懈，而且不要過份囤貨，她說：「大家不要驚慌，物資是足夠的。請不要因為你怕，或你覺得將來甚麼甚麼而囤貨，因為你這樣做會令此時此刻真正需要的人買不到物資。我能理解大家的心情，但放鬆一點，這不是世界末日，不過要認真看待。」除此之外，她又提醒盡可能留在家中，以及照顧身邊的人，做好預防措施，並相信我們能戰勝這個疫情。