【歌手2020】《Last Dance》《李香蘭》　鬥舊仲有首1947年作品？

《歌手·當打之年》(又稱《歌手2020》) 進入了第七期節目，亦意味著賽事完成了一半。在最新一集節目裡，可說是舊歌大亂鬥，獲得首三名位置的歌手們也不約而同是翻唱舊歌，輕則是二十多年前，最厲害一首是足足73年前的作品。

先講排名第二的徐佳瑩，她選唱了近期大熱的《Last Dance》，出自伍佰1996年的作品。不過由於近來台灣穿越神劇《想見你》在中港台也熱播當中，故此這首貫穿整套劇集的陳年舊作突然又瘋傳起來，邊唱邊做出伍佰的經典掩眼動作成為了不少樂迷最近的小動作。今次徐佳瑩重新翻唱並將歌曲改編，她也表示有壓力：「要讓它重新有另一個樣子，但也要被大家喜歡，這就是我想要挑戰的事。」不過LaLa最後能奪下第二，也不得不讚這個版本的《Last Dance》是少有地讓大家接受的優質翻唱。

徐佳瑩今期翻唱伍佰《Last Dance》，不少人為之驚嘆。 (網絡圖片)

+ 2

而今集節目的冠軍位置，則落在日本歌后MISIA身上，她帶來的是一首比伍佰《Last Dance》更舊的作品，便是1989年玉置浩二的《不要走》，不過對香港樂迷來說，更熟悉的一個名字應該是《李香蘭》或是《秋意濃》。90年代香港樂壇引入大量日本流行曲，並改編為廣東歌詞，當中玉置浩二的歌曲更是大熱之選。《酒紅色的心》、《藍月亮》、《拒絕再玩》、《月半彎》等也是出自他的作品。而張學友的《李香蘭》及《秋意濃》則分別是玉置浩二《不要走》的廣東話及國語版。

身處在東京的MISIA每次也用心選擇演出場地，今次選了東尼Konica Minolta天象館演出。 (網絡圖片)

不過整集節目當中，最舊的一首翻唱作品便不得不數到周深的選曲，嚴格來說，其實他今次用以參賽的作品只是一首2013年曾軼可主唱的《有可能的夜晚》，但歌曲中段周深卻出人意表地加插了一段《La Vie en rose》。《La Vie en rose》是一首世界名曲，中譯為《玫瑰人生》，是法國著名女歌手Édith Piaf的代表作品，就連爵士樂之父Louis Armstrong亦有翻唱過，當然改編也少不了廣東話版，由陳百強改編而成的《粉紅色的一生》。