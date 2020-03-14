【歌手2020】MISIA東京行蹤大公開！　天后最愛去新宿音樂吧Jam歌

《歌手·當打之年》(又稱《歌手2020》) 節目進行近一半，因肺炎疫情下，前兩集也採用雲錄製方式拍攝，在長沙、上海、北京、台北、東京五地同步進行演出。近日內地疫情暫緩，故此身在內地的歌手們也能回到湖南長沙的影城一起拍攝，而身在台北的蕭敬騰、徐佳瑩以及東京的MISIA則留在當地繼續隔空演出。其實自從MISIA回到東京拍攝後，《歌手2020》每集的焦點也少不免會落在她的演出場地當中，除了因為她每集也會因應選曲而精心挑選適合的場地外，每個場地也更是經過精心佈置，深信不少觀眾看完也恨不得馬上飛到日本打卡。而最新一集的節目當中，MISIA便選擇了一間她常到的酒吧Le Quine Guine，在這裡除了有機會遇到MISIA外，更可以即興玩音樂，氣氛相當好。

最新一集《歌手2020》當中，MISIA帶觀眾到她最愛去的音樂酒吧Le Quine Guine進行演出。 (網絡圖片)

位於東京新宿的Le Quine Guine，麻雀雖小，但五臟俱全，是當地一間小有名氣的隱世音樂酒吧。雖然不是旅遊書常見的推介景點，但店內格局卻非常有特色，單是「MISIA出沒注意」這一點，已足夠讓「日遊迷」必需朝聖。從節目中可看到，Le Quine Guine雖然地方不大，卻洋溢著一種溫馨的感覺，店身以木牆為主調，牆身掛上各類不同的樂器，例如小號、大提琴、豎琴等等，客人可以隨意拿來演奏。吧枱旁放著一部古典鋼琴，音色懷舊，與MISIA今場演唱的《What a Wonderful World》可謂絕配。

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Le Quine Guine的店主也是一位音樂人，懂得彈Bass及鋼琴，他更為酒吧內安裝了不少「小機關」，例如反光球、會大叫的機械田園鴨、loop station等等，令店內充滿更多驚喜，他又為MISIA準備了一些道具寶石作配飾，讓演出的畫面更豐富。不過即使大家到新宿遊覽時想順道打卡也並不是這麼容易，因為Le Quine Guine本身店面不大，所以店主決定「會員限定」才能進場，遊客想打卡的話，便要事先找一個認識店主的導遊才能進入店內，畢竟想見日本天后MISIA一面也不是這麼容易的事。