【我們的樂隊】謝霆鋒重唱《因為愛所以愛》　一個動作震驚全場！

近日謝霆鋒與王俊凱、蕭敬騰等人合伙拍攝江蘇衛視音樂節目《我們的樂隊》，一圓自己的樂隊夢，亦透過節目發掘有潛質的新晉樂隊。據霆鋒所說：「自己在演藝圈多年，最大的遺憾就是沒有組過自己的樂隊。」故此在《我們的樂隊》節目內容以外，霆鋒更將與王俊凱、蕭敬騰聯手經營實體經紀公司「樂隊無限公司」。而《我們的樂隊》節目才播出第二集，便瞬速錄得三億點擊，謝霆鋒的魅力當然功不可沒，還記得他早年出道時，曾因掟爛結他與咪高峰成為一時熱話，雖然霆鋒曾表示對這些行為感到後悔，不過今次節目中他也有類似的「招版動作」盡顯搖滾態度，只是掟的不再是結他。

謝霆鋒年輕時出騷不時會把結他掟爛，多年後他曾在社交平台上分享，原來每次掟爛結他後，他也會把部份「屍骸」拿回家紀念。 (影片擷圖)

《我們的樂隊》第二集節目尾段，謝霆鋒、王俊凱、蕭敬騰三位合伙人邀請了G.E.M. 鄧紫棋一起進行了首場樂隊試聽會，過程當然不少得幾位合伙人的霸氣開場，分別有蕭敬騰唱出《王妃》、鄧紫棋唱出《Fly Away》加上王俊凱的Rap助攻等等。不過最矚目的，卻不得不提到謝霆鋒出場唱出經典作《因為愛所以愛》，蕭敬騰負責打鼓、G.E.M. 負責keyboard、王俊凱則負責結他部份，霆鋒出場時也忍不住顯一手結他功架，完成前奏的伴奏時，霆鋒沒有再掟結他，反將手上的結他pick彈到台下，引來一陣哄動。

近日在《我們的樂隊》節目中，長大了的霆鋒沒再掟結他，反將手中結他Pick彈到台下，令樂迷興奮不已。 (影片擷圖)