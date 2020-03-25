Dusty Bottle X SoulJase首度合唱　聯乘原因同MastaMic有關？

樂隊Dusty Bottle早前有成員離隊，結他手Jeff的離開令Dusty Bottle原本5位成員變成4位，不過最近Dusty Bottle又旋即找到了一位「新成員」。另一組合C AllStar成員Jase何建曦在休團後也不時找來各方的音樂單位合作，而今次Dusty Bottle則主動邀請Jase，重新改編他早前的派台作品《Bounce Back》。

一向風格偏向city-pop的Dusty Bottle，遇上以Soul Jase見稱的何建曦可說是一拍即合，加上Jase的個人作品也是以R&B為主，令人更期待到底Dusty Bottle會以怎樣的方式改編。今次《Bounce Back》經Dusty Bottle，沒有大幅度修改原有的soul味，不過JNY卻利用keyboard的優勢造出了不少畫龍點晴的間奏。

最近冇咩歌好聽？Dusty Bottle X SoulJase嘅《Bounce Back》一定唔可以錯過！包你Chill足一日！ (資料圖片)

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「01眾樂迷」問到Dusty Bottle為何會找來SoulJase合作，他們表示這個想法早在幾年前已出現：「其實一路都好鐘意阿Jase，兩年前我哋啱啱夾Dusty Bottle嘅時候，Jase同MastaMic合作咗一首《Backseat Love》，當時已經覺得好驚艷，竟然有SoulJase呢個人喺香港玩R&B，就決定點都要同佢feature一下。兩年後嘅今日出現《Bounce Back》都覺得好正，就終於可以實現呢件事。」主音Kerryta又補充：「其實我比其他成員遲聽到《Bounce Back》呢首歌，但一聽到已經覺得唱嘅時候可以套用返我哋平時嘅氛圍。」

兩邊不同單位要合作重新改編歌曲，過程當然不多不少也要交流一下意見，但Dusty Bottle卻表示今次改編非常順利：「基本上一編完就已經應承咗，因為大家都好鐘意Neo Soul、R&B。其實之前SoulJase都有搵過我哋幫手編曲《Bounce Back》，雖然最後玩唔成，不過有今次呢個Cover都好開心，希望之後有機會可以正式合作一首歌。」

Dusty Bottle同SoulJase都咁鐘意Neo Soul、R&B，難怪一拍即合。 (網絡圖片)

近日新冠肺炎疫情嚴重，Dusty Bottle也表示希望疫情可以快點完結：「因為基於而家嘅環境，我哋都冇辦法玩Live畀樂迷聽，呢段時間入面我哋都籌備做一啲網上嘅演出畀大家，希望大家可以留喺屋企一齊支持下。」