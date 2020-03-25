DEAR JANE《銀河修理員》MV遊盡西環　有間茶記連周潤發都拍過戲

樂隊Dear Jane近年以情歌殺出重圍，當中以「現代愛情三部曲」——《哪裡只得我共你》、《只知道感覺失了蹤》及《經過一些秋與冬》最為人熟悉。昨日Dear Jane推出新作《銀河修理員》，MV沿用「三部曲」的風格，繼續以都市愛情小品出發，邀請到《二月廿九》的柯煒林以及YouTube頻道「小薯茄」的阿冰飾演男女主角，畫面養眼之餘亦反映出歌曲中的故事。而且重遊20年前周潤發都去過拍戲的海安咖啡室，各位文青又有打卡聖地可以去。

柯煒林同阿冰呢一幕真係Sweet到爆！有時唔係下下激烈擁吻先叫有戲嘅！

即Click睇《銀河修理員》入面嘅西環靚夜景，各位文青又有新打卡點喇喂！(按圖放大)

+ 10 + 9 + 8

今次《銀河修理員》除了MV演員陣容出色外，還是Dear Jane首次與著名填詞人黃偉文合作，用淺白的文字道出細膩的情感。歌曲沒有吹捧戀愛的甜蜜，反而道出每段關係也有脆弱的時候，經歷過高低起跌後，重點是如何支持著對方，修補內心的缺口。在這趟旅程中，我們當著彼此的修理員，無論好與壞，雙方一起面對。MV在夜晚的西環拍攝，到了舊茶餐廳海安咖啡室，又遊走不同街角，彷如帶大家重新認識一次香港，將一些滄海遺珠的街境呈現到大家眼前。

雖然《銀河修理員》MV中沒有Dear Jane四子現身，不過拍攝時四子都有到場支持柯煒林與阿冰。

仲有好多柯煒林同阿冰靚相！即刻Click嚟睇啦！(按圖放大)