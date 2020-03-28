王菀之赴冰島拍《碧玉》MV向björk致敬　兩年前已劇透創作意念！

王菀之(Ivana)日前推出新歌《碧玉》MV，看見「碧玉」二字部份人可能會想到是否香煙的新口味，非也，「碧玉」是Ivana偶像björk的中文譯名。歌曲以錯過見偶像一面的經歷作主題，明明是令失望的事，但只要換個心態卻變成美事，正如歌曲介紹中一句：「有些旅程，事與願違 ，才遇上最美的風景。」為襯托björk冰島精靈的氣息，Ivana遠赴冰島拍攝MV，帶你用5分鐘飽覽雪國靚景。

王菀之遠赴冰島拍攝新歌《碧玉》MV，記錄一段錯過見偶像björk一面的經歷。(MV截圖)

即刻睇冰島靚景，Ivana喺雪地入面彈琴特別有Feel！(按圖放大)(MV截圖)

+ 13 + 12 + 11

到底Ivana如何錯過見björk一面？那段經歷有多事與願違？在2018年《01眾樂迷》跟Ivana的專訪她提到過，那年6月她到羅馬浴場欣賞björk音樂會可惜「食白果」。她化身小fans早半年book定酒店機票，買最貴、最近舞台的門票，開騷當日又提早一個多小時到現場，她興奮說：「你諗下，björk、古蹟、開演唱會喎！呢單嘢唔可以錯過！四圍又有啲雀飛過、城堡咁嘅feel，又有啲大石柱圍住你！」可是天公不造美，下起滂沱大雨，音樂會多次押後開騷時間，最後還是取消，而Ivana只可以遠遠目送偶像。



相關文章：

【專訪】王菀之細個坐飛機想遇閃電 多數靈感竟然嚟自火車車廂？

雖然未能看björk演唱會令Ivana大感失望，不過幸得老公Eric So在旁，令這段經歷增添了特別意義。(MV截圖_

雖然未能看björk音樂會感到失望，但Ivana慶幸老公Eric So一直陪伴在旁，這份甜蜜化為Ivana的創作靈感，當時她形容歌曲：「首歌個感覺好似一套電影，風起雲湧，個氣場好似《天堂有路》嗰種歌；仲會有好多Strings（弦樂器）營造好有張力嘅感覺！」如今大家再聽一次《碧玉》就能明白當中的含意。

點擊觀看：王菀之《碧玉》MV