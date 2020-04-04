《命硬》原唱人竟然係呢位華語天后？　側田：佢timing唔啱冇要到

黃偉文日前在IG上載了2005年為側田《命硬》填詞的初稿，更大爆歌曲原名叫《她整晚在寫信》，而側田也不是歌曲的原唱人，反而是經過兩位女歌手也沒有灌錄下來，最後輾轉間回到作曲人側田的手上。雖然黃偉文在文中講明不願意透露曾有機會演唱這首作品的女歌手A及女歌手B是誰，不過原來側田在去年接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》主持許文軒訪問時，已透露過歌曲的原唱人。

點擊大圖睇下《命硬》嘅原版歌詞

去年側田接受許文軒訪問，曾透露過《命硬》的原唱人應該是林憶蓮。 (IG圖片：edmondhui)

當時側田準備舉行自己第七個紅館演唱會《側田My Beautiful Curse演唱會2019》，提起自己的音樂作品時，他講到：「《命硬》可能係唱得最多嘅歌，本身首歌想寫畀林憶蓮，但Timing唔啱冇要到，所以自己攞番嚟唱，多謝黃偉文嘅歌詞，首歌係講唔好歧視，好似我自己咁，愈睇死我，我愈要做畀你睇，例如話我追唔到女仔，我就會去追，就算我唔鍾意佢，我都要去做，我試過㗎！（咁會傷害到個女仔？）因為細個，我喺美國長大經常發生，我生得細粒，又係華人，實有好多呢啲經歷。」

原來《她整晚在寫信》其中一位原唱人便是林憶蓮，不過後來因timing不適合，便沒有灌錄下來。 (微博圖片)

「01眾樂迷」翻查紀錄，林憶蓮剛好在2005年11月推出粵語專輯《本色》，與黃偉文在文中提及的女歌手B在時間上相當脗合，因為黃偉文講到有機會唱《她整晚在寫信》的第二位女歌手時，Wyman表示這位女歌手B正在籌備要出碟，但到底女歌手A的身份是誰，大概便只有Wyman才知道。