陳奕迅蔡依林無預警出合唱歌　《Fight as One》向全球醫護致敬

去年Eason陳奕迅在音樂上的產量不高,只推出了一首電影推廣曲《相信你的人》。想不到2020年,Eason卻無預警再次推出作品,更找來台灣天后蔡依林合唱,不過樂迷們也不需高興得太快,因為今次的合作也是「一次限定」,為著近期全球疫情爆發,Eason與Jolin以全英文合唱原創歌曲《Fight as One》,向各地醫護人員致敬。

近日全球疫情爆發,不少歌手也推出抗疫歌打氣,今日陳奕迅與蔡依林便無預警發布《Fight as One》。 (MV擷圖)

更驚喜的是,除了Eason和Jolin這對難得一見的組合,終於又見到Eric Kwok和Jerald在歌曲上合作,這對組合今次的合作崗位跟以往Swing稍稍不同。二人除了協助填詞部份外,Jerald又負責編曲及監製,而Eric Kwok則負責擔任Eason的Vocal producer。「It’s a fight we cannot lose, It’s a fight for you and me. 」歌詞簡單易明,與一般的抗疫歌沒太大差別,不過在Eason及Jolin的演繹下,又不失流行曲的美感。

《Fight as One》的MV當中,除了配上各國醫護人員的相片作致敬外,又有各地民眾在抗疫底下的生活日常,雖然每幅照片裡的人也隔著一層口罩,不過神情總是充滿希望,讓人重新感受到力量。