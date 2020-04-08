「ToNick返嚟啦！」是褒是貶？　為何《長相廝守》不能代表樂隊？

近日樂隊ToNick推出新作品《衰喺個掣度》，樂迷紛紛附上一句「ToNick返嚟啦！」、「咁先係ToNick呀嘛！」等等字句表達驚喜和支持，對音樂人來說，得到坊間這樣的迴響無疑是一件好事，不過ToNick主音恆仔在社交平台上卻分享了另一種看法和心情。先講講，樂迷之所以會大讚《衰喺個掣度》，是因為這首歌某程度上回到了ToNick最原始的狀態及風格，Punk Rock當中帶著控訴及戲謔，的確是樂迷最初認識ToNick的特色，就如《李老闆》、《你對我已經唔係好似以前咁》、《血洗情人節》、《Last Christmas》等早期作品，脫離主流常規，同時又道出大眾心聲，當然《衰喺個掣度》還多了一份時政的觸覺，自然亦得到更多人的關注。不過，是否又代表ToNick就只能擁有一個面向？當大眾心中最理想的形態，並不乎合現實狀況時，令ToNick主音恆仔產生了以下的疑問。

ToNick以往的作品予人感覺跳脫又帶有黑色幽默，近日推出《衰喺個掣度》，再次以punk rock作基調，令不少樂迷大讚。 (網絡圖片)

恆仔在社交平台上這樣說：「聽到『ToNick翻來喇』這些説話內心總會有一種莫名的感覺，説真的，在香港這個地方做音樂從來不是一件容易的事。要生存，我就只好像從前一樣不斷去學習，去嘗試，去改進。也可能是我們的不足，或者是當初給大家的感覺太深，認為除了某一種類型是ToNick外其他都不是。」他認為ToNick的精神絕對不限於某一種音樂類型，而ToNick，也從來沒有離開過自己的崗位。

恆仔又提到2017年令ToNick人氣急升，但又被樂迷唾棄的《長相廝守》。他坦言這首作品所賺的錢，比之前所做的所有歌加起來還要多，雖不能令他們買車買樓，卻令他們能購入新的器材、投資在音樂、MV上。

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這裡反映了一個現實，先不論《水滾茶靚》還是《長相廝守》哪首作品才能代表ToNick，卻證明了樂迷在消費上的傾向。對樂隊來說最諷刺的現實是，養活自己的，偏偏是一首樂迷認為最「不ToNick」的《長相廝守》，而大家認為「ToNick返嚟啦！」的作品，往往也未能大賣。

這樣的消費差距到底從何而來，很簡單，就是《長相廝守》很輕易便爬上了各大串流平台的排行榜，又或是大家很樂於課金數元買下這首作品的電子版，加上歌曲爆紅後的商演、卡啦OK的版權費用等等。大家會在卡啦OK中唱《長相廝守》，因為這首作品最乎合主流樂壇的「K歌」形象，卻鮮有在K房中點唱《發你個夢》、《窮》，更勿論《長相廝守》作為電影主題曲，曲線帶來的票房收益。但為何今時今日大家卻認為《長相廝守》不能代表ToNick？

2017年的《長相廝守》，讓ToNick踏足主流舞台，獲得多個獎項的肯定，主音恆仔在台上也哭成淚人。 (資料圖片)

《長相廝守》作為電影《救殭清道夫》的主題曲，亦為ToNick帶來不少收益

+ 6 + 5 + 4

作為獨立樂隊，ToNick的路就如恆仔所說，絕對不好行，如果大家希望香港的音樂人能更保持自我地走下去，除了在Youtube上觀看MV，comment、like、share外，又能否再走前一步，令香港樂壇不需只靠單一面向的作品才能維生？