曾與宇多田光合作推廣電音　DJ King終推Solo作《進擊的生命》

自2017年末C AllStar休團起，四位成員各自以不同曲風的歌曲作個人發展。在其他隊友兩年間推出新作，甚至已經贏得樂壇獎項時，闊別主流樂壇兩年的DJ King（吳崇銘）今日亦終於推出首支個人單曲《進擊的生命》，以廣東話電子舞曲（EDM）為主流樂壇帶來新衝擊。

DJ King今日推出單飛作《進擊的生命》，為主流樂壇帶來廣東話EDM作品。（King C AllStar Facebook圖片）

King在2018年起以「DJ King」名義於香港EDM界出道，不但出席大大小小活動，更主持叱咤903電子音樂節目《聽𠵱啲Music》，為聽眾介紹世界各地EDM。DJ King兩年來不時與其他歌手合作，曾推出顏卓靈《逆成長》、林家謙《下一位前度》及《拼命無恙》的Remix版本。2019年他更與日本天后宇多田光合作，一手包辦《Too Proud》香港版Remix，並加上廣東歌旋律部份，成為首位與宇多田光在跨語言及跨音樂文化方面合作的香港DJ，成績不遜於其他成員。

+ 3 + 2

近年開始出現不同風格的廣東歌，其中Gin Lee李幸倪上年11月曾改編英國DJ Jax Jones作品《Breathe》，推出廣東話版本《喘息空間》，讓樂迷看見在廣東歌中加入EDM元素的可能性。而今次DJ King推出的《進擊的生命》更是一首原創廣東話EDM，由自己一手包辦作曲、編曲及廣東話演繹部份。一首EDM當然不只得一個版本，就讓我們期待DJ King日後帶來怎樣的Remix版本。

Click入嚟睇下DJ King打碟嘅英姿！（按圖放大）（資料圖片）