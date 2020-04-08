張繼聰重唱14年前作品《烏龜》　親解歌詞原來唔係為咗追謝安琪？

2005年出道的張繼聰，曾經一手創作不少冧爆情歌，包括《Mad U So》、《K型》、《愛你你咪理》、《寧願晏D瞓》等等，有別於香港千禧年代的K歌形式，張繼聰出道時的音樂帶給樂迷一種新的聽感，將R&B與Pop完美結合，或許他不是那年代最好的歌手，但卻是在主流樂壇中最獨特的一位。

還記個戴著烏蠅鏡的張繼聰嗎？當年以歌手身份出道，他幾乎也是以這個形象示人。 (MV擷圖)]

有關張繼聰的創作故事，其實也跟他的音樂一樣甜蜜，2006年他與謝安琪結婚，當年他推出專輯《張繼聰 2nd Album》，當中一首《K型》正正是赤裸裸向Kay示愛的一首歌，曲詞一手包辦，即使你不太明白歌詞的內容，也會明白「最鐘意K型 跟我姓」這一句表白。在這張專輯內，還有不少作品隱隱約約也能看到他與Kay之間的情話，就如《將…繼…衝》、《烏龜》等。

兩公婆不時在IG上放閃，實在羨煞旁人。 (IG圖片)

點擊大圖回顧張繼聰謝安琪愛情路

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近日留家抗疫的張繼聰，不時拍片自彈自唱放上IG與樂迷分享，最新的影片中，他重唱14年前寫下來的《烏龜》，歌詞表面上雖然是述說一段卑微男生愛上一位高貴女生的愛情故事，但他卻驚爆這首歌原來並不是向謝安琪示愛的作品？甚至連情歌也說不上？張繼聰在IG上為《烏龜》的創作靈感解話：「表面上係首情歌，依家會被形容『兵歌』，不過其實唔係講感情。當時嘅我，依隻小幼雀，對前途感到好迷惘，好似追尋緊嘅夢想，遙不可及，甚至覺得，冇資格追尋依個夢想...所以我寫咗依首歌，鼓勵自己，就算幾卑微，都可以一步一步，行落去。依首歌叫《烏龜》。」他又自嘲：「我d歌有樣好，就係冇咩人聽過，幾時聽都可以當新歌。」

在 Instagram 查看這則貼文 我再卑微，都想每日陪你🐢 張繼聰 Louis（@louischeung2013）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 7 日 上午 7:44 張貼

自2012年推出最後一張專輯《We Are The One》，其實張繼聰已鮮有再推出音樂作品，其中一個原因是他在影視上的發展變得順利，少了時間創作音樂，也有人說或許他是不想與太太在同一領域上爭長短。不管是什麼原因，近日因疫情多了時間在家，終於令他的歌癮回來了，除了拍片自彈自唱外，他早前亦在IG上分享他最新創作的demo。曾被網民揶揄被劇集和太太耽誤的情歌創作之鬼，終於回來了。