【專訪】盧冠廷《天鳥》幾成出道障礙：簽兩間公司都唔敢幫我出碟

樂壇殿堂級音樂人盧冠廷創作過《一生所愛》、《陪著你走》、《天鳥》等經典金曲，亦為《賭神》、《秋天的童話》、《監獄風雲》等電影創作配樂，他的音樂在香港流行文化佔了重要一席。今次盧冠廷回歸創作原點，將人生入行之作《果子》重新編曲，在這段時間為大家帶來喘息空間。現時疫情持續就連行山都被視為高危活動，雖然我們肉身未能脫離石屎森林，但總可以聽著《果子》讓心靈去一趟田園之旅放鬆一下。

音樂大師爭啲出唔到道？ 皆因當年香港興緊《小李飛刀》

盧冠廷在1983年推出專輯《天鳥》嶄露頭角，一句「啊哈！我要飛往天上！」唱得街知巷聞，從此展開他的音樂人生。不過，LoLo音樂之路的正式開端，要再推前兩年開始說起。當時LoLo還是夜店駐唱歌手，因緣際會下認識在《Bang Bang咁嘅聲》唱民歌的盧業瑂，希望對方將《天鳥》的Demo交給林子祥。誰不知EMI的老闆聽過《天鳥》的Demo後，立刻叫LoLo簽約當歌手並開始製作唱片。

這樣看來LoLo的音樂之路一帆風順，但實情當年他差點無法出道，並打算放棄回美國生活。LoLo簽約EMI前的兩年，已經有兩間唱片跟他簽約，而當時廣東樂壇還未接受到《天鳥》的美式曲風，他說：「呢次機會再唔得我就諗住返美國㗎喇，因為前後有兩間唱片公司簽咗我，但係兩年時間都唔敢同我出唱片，因為個風格太Country Rock，太美國喇。而且當時係香港流行緊《小李飛刀》呢種歌，所以就覺得格格不入，好彩《天鳥》出街後叫做幾受歡迎下。」那麼為何說《果子》才是LoLo的入行之作？只是歌曲推出次序不同而已。簽約EMI後LoLo以作曲人身份為葉振棠創作《果子》，再為盧業瑂創作《泥路上》，及後才推出《天鳥》。

音樂大師盧冠廷的金曲大家都聽過，但當年他差點無法出道，原因是《天鳥》的Country Rock風格在香港樂壇行得太前，當時流行的是《小李飛刀》那種曲風。(環球唱片提供相片)

每次跟LoLo老師做訪問也是取經的機會，音樂發燒友不能錯過！(按圖放大)

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80年代做Demo「啦啦啦」就得？ 原來當年做編曲好燒錢！

盧冠廷簽約EMI後，一心專注製作自己的唱片，寫歌也當然為自己度身訂造；不過當年唱片公司聽過《果子》後覺得：「呢隻歌畀葉振棠唱好喎。」而他亦沒有話語權，所以將作品交給對方。

今時今日創作人交Demo已包含編曲、歌詞，完成度相當高，與80年代的生態截然不同。LoLo說：「嗰時交歌完全唔使做demo㗎，總之你彈住結他『啦啦啦』錄落Cassette帶，咁樣唱個melody是旦錄咗佢就得㗎喇，係完全唔使做編曲嘅。」事關當時製作Backing Track(伴奏聲帶)的編曲是非常燒錢，要邀請搵菲律賓樂手到錄音室彈奏，Keyboard、鼓、Bass、結他最少也要4名樂手；對比現時只要一台電腦就能完成，成本差天共地。

80年代做編曲非常燒錢，要聘請樂手到錄音室灌錄，所以當時LoLo作曲一邊彈結他，一邊「啦啦啦」錄到卡式帶中便成事。(環球唱片提供相片)

新版《果子》編曲追求清淡 Counter Melody係重點！

盧冠廷事隔接近40年推出重新編曲版的《果子》，樂迷都好奇當中定必有甚麼特別意義，豈料LoLo幽默說：「冇乜特別意義㗎，因為係唱片公司揀㗎，佢哋覺得呢隻歌又係我第一隻創作，做宣傳就多嘢講啲啦，係咁嘅要求㗎咋。如果畀我揀，我唔會揀《果子》。因為大把歌都好聽過《果子》㗎，我創作得太多歌喇當時。」

即使LoLo說今次改編《果子》「冇乜特別意義」，但他一樣花盡心思去處理。相比起1982年葉振棠版本的豐富編曲，今次LoLo則追求清淡，一種大道至簡的感覺。雖說編曲「清淡」，但不代表沒有特色，LoLo選用了尼龍弦結他、木管樂器中音域最高的短笛(Piccolo)，以及請到一位10歲小朋友跟自己對唱一段Counter Meoldy。

這段Counter Meoldy出現在《果子》的副歌部份，LoLo唱著主旋律的同時，那位小朋友唱著另一段旋律。精彩之處在於，在一樣的和弦進行之上，兩段旋律雖然選音與節奏都不同，但卻交織出互相緊扣又和諧的感覺，可謂畫龍點睛。

新版《果子》編曲追求清淡，營造出接觸大自然的感覺，但內裡充滿乾坤。(環球唱片提供相片)

音樂堂：全世界有7成人都唔知Harmony係乜嘢！

談到Counter Melody，當然要深入問一下LoLo樂理方面的事情，順道跟大家上一課，他說：「從Orchestration(配器法) )嚟講，個秘訣就係Counter Melody！」他解釋在Symphony Orchestra中，簡單劃分成高、中、低三個音域，要做出精彩編曲重點在於Counter Melody同Harmony(和聲)的構成。

另一個重點是Chord(和弦)與Scale(音階)的配搭，加上在12個Key中不同和弦、音階的配搭衍生出各或各樣的和聲，他說：「我哋呢300年忽視咗Chord與Scale關係嘅teaching，所以到依家世界上真係識Harmony嘅人得30%，其餘嗰7成都唔知係乜嚟㗎。再深入啲講，喺Circle of Fifth(五度圈)計出嚟有9400個Scale，我哋全世界用緊大致上得60個Scale左右，所以音樂係千變萬化，你越識得多發揮空間就越大！」

難得與LoLo做訪問，當然要取下經，各位準備好上堂未？(資料圖片)

結他堂：妙用Capo令普通和弦變精彩

LoLo提到今次《果子》選用了尼龍弦結他，除了音色比一般民謠結他(Acoustic Guitar)柔和之外，他活用Capo(移調夾)令和弦變得更有色彩。LoLo解釋：「《果子》嘅編曲好簡單㗎啫，用1、4、5 Chord之嘛。唯一有特色係，我用咗一個夾三條線嘅Capo夾第5格，保留6、2、1線係Open String(空弦)，出到嚟嘅Chord就唔再係基本的1、4、5chord，變得更有色彩，你唔用呢個capo係彈唔到呢個特色，呢個係類似DADGAD tunning嘅彈法。」有興趣的讀者不妨嘗試參考LoLo的做法，相信對你的彈奏也會有所啟發。