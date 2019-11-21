【專訪】Pattie Boyd原來好玩得！　George同Eric揀多次會點揀？

Pattie Boyd這個名字對搖滾樂迷來說，應該一點都不陌生，她與George Harrison(The Beatles結他手)及「結他之神」Eric Clapton的一段三角關係堪稱傳奇。同時Pattie Boyd成為這兩位搖滾巨擘的靈感泉源，寫下《Something》、《Layla》、《Wonderful Tonight》等傳世金曲，因而被封「繆思女神」。 正因為「繆思女神」這個稱號，存在遙不可及的感覺，筆者亦沒想過有機會親身見面，適逢何超儀邀Pattie Boyd來港舉行《George,Eric and Me》攝影展，造就這次「與神對話」。 攝影：黃寶瑩

你看不到的Rock Star另一面 Pattie Boyd相片的魅力

Pattie Boyd在《George,Eric and Me》展出的相片對搖滾樂迷來說，絕對是珍寶一樣，事關我們往往只能見到搖滾巨星在舞台上的風采，亦只會感受到那高漲亢奮的情緒，單向地認識他們。可是，巨星也是人，與大家一樣有不同面向，也有「平民」的一面，亦是一般人無法觸及的一面。透過Pattie Boyd的照片，正正能補完大家對巨星們的認識，尤其她與George Harrison與Eric Clapton有過親密的相處，照片中的巨星毫不掩飾，流露出最自然、最自在的狀態。同時，帶大家進一步認識巨星的不同面向，就是今次展覽的主旨，她說：「這些傳奇的搖滾巨星，他們都是才華洋溢，大眾只見到他們在台上演奏的模樣。透過我的相片，正好帶出他們在舞台下，最輕鬆、最日常的一面，從一個新的視點去認識這些傳奇人物。」

何超儀邀Pattie Boyd來港舉行《George,Eric and Me》攝影展，帶大家認識搖滾巨星的另一面。(黃寶瑩攝)

平凡生活照背後的不凡故事：今天回望仍然很窩心

在眾多作品之中，Pattie Boyd重點提到一張相片，到今天再回看仍然感到很窩心。相中George Harrison與Eric Clapton在家中如常地坐著閒聊，抽著煙，詐聽之下就是稀鬆平常的生活照，但背後的故事才是重點。Pattie Boyd憶述：「雖然今天回望是一張窩心的照片，其實在拍攝的時候，那時候我十分緊張……」事緣那時她已與Harrison離婚，並成為Clapton的太太；那天她與Clapton還在睡覺，Harrison突然登門造訪。「他前來的時候我有點緊張……」身旁的何超儀不禁反問：「只有『一點』而已？」Pattie Boyd笑說：「不……我非常緊張！」豈料那些擔心是多餘的，Harrison與Clapton坐下來，一如以往地談天說地。「他倆沒有惡言相向，亦沒有讓我感到難堪，就是簡簡單單的兩個人，甚至我在旁拍照的時候他們也沒有為意，只是興高采烈地談音樂。」

有一張Eric Clapton與George Harrison的生活照，Pattie Boyd今天回望仍然感到很窩心。(黃寶瑩攝)

為何George Harrison與Eric Clapton仍能做朋友？原因很簡單！

自己的前妻如今竟變成「朋友妻」，相信一般男士也無法接受，更莫說「再見亦是朋友」，但這對兄弟卻做到，甚至經常同台演出，實在讓人摸不著頭腦。「這就是音樂的力量。」Boyd親歷此奇景，她這句有絕對的說服力。「音樂的力量實在太強大，令他們將憤怒、嫉妒等情緒都拋諸腦後；音樂超越語言，凌駕一的溝通模式。而且在他們眼中，是重要的事情。」在旁的何超儀笑說：「他們可能在你背後爭風呷醋，因為他們都從你身上得到不同的靈感去寫歌，說不定在比較誰寫的作品更出色！」Boyd聞言亦展現風趣一面說：「說不定他們說『我覺得我寫的那首歌比你更優秀』哈哈！」

「我不是誰的附屬品，正因為他們的名氣令我找不到自身的定位，所以我更要活出自己的身份和價值。」(黃竇瑩攝) 從Mrs. Harrison、Mrs. Clapton蛻變成Pattie Boyd 為己而活的感悟 年紀輕輕便活在鎂光燈之下，又曾是兩大Rock Star的太太，穿梭在社交名流之間，在一般人眼中是夢寐以求的生活，但身在其中的Pattie Boyd卻不以為然。「活在Mrs. Harrison及Mrs. Clapton身份的二、三十年間，我很難找到自己的身份，令我面對著嚴重的抑鬱症，我在想『如果我不是Mrs. Harrison或Mrs. Clapton，那我會是甚麼？我是誰？』」幸而，她及後明白到為己而活的道理：「我不是誰的附屬品，正因為他們的名氣令我找不到自身的定位，所以我更要活出自己的身份和價值。」筆者追問：「所以攝影成為你找尋自我價值的方法？」Pattie Boyd瀟灑地說：「不，我無需尋找自身的價值，因為我知道我是誰。如果到現在我還需要找尋自己的價值，也有點太慘了吧，可悲的女人啊，哈哈！」

搖滾樂迷想知的八卦

雖然Mrs. Harrison及Mrs. Clapton的身份曾令Pattie Boyd備受壓力，但那段時光亦是搖滾很想八卦的事，所以筆者也不諱言問了。The Beatles在60年代尾赴印度接觸冥想，此行是否改變了George Harrison性格並導致及後婚姻觸礁？Pattie Boyd沒有直接回答，但承認了Harrison的轉變：「那時候George非常醉心於冥想，幾乎佔據了他生活的全部。他喜歡靜默冥想，及後轉為誦念冥想(Chanting Meditation)，毫不間斷地整天在誦念，你很困難與一個整天在誦念的人交談，有時候甚至很煩人。(他像是封閉了自己一樣？)我嘗試讓他抽離一下，但我失敗了。」

Pattie Boyd與George Harrison。(gettyimages 圖片)

Eric Clapton與Pattie Boyd。(gettyimages圖片) Eric Clapton迷戀Pattie Boyd的事跡很多人都聽過，70年代更組成了樂隊Derek and the Dominos，寫下傳奇專輯《Layla and Other Assorted Love Songs》，當中的每段旋律、一字一句都為Pattie Boyd而寫，簡直是核彈級的情書。可是他同時面對著酗酒問題，在1999年的訪問提到：「那時候(與Pattie Boyd結婚)我不知道何謂『愛』，我太醉了，只知道我很迷戀她……」(相關影片) 的確，迷戀不等於愛，但由他口中說出，卻是很傷人的說話。Pattie Boyd聞言：「他真的有說過？」然後淡然地說：「他以往有句說話經常掛在口邊，他的愛人就是身旁的那瓶酒。」

睇相去感受下當年Swinging London！(按圖放大)(gettyimages圖片)

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Eric Clapton、George Harrison如何選？ Pattie Boyd的神答案！

反正開了八卦的頭，筆者也不諱言追問：「如果可以時光倒流，Eric Clapton與George Harrison你會選擇誰？」Pattie Boyd聞言馬上說：「怎會這樣問的啊！」身旁的何超儀笑說：「當然是John Lennon吧！哈哈！」一輪笑聲過後靜了半響，狀甚尷尬，筆者在想辦法轉話題打圓場之際，豈料Pattie Boyd一個回馬槍：「Why don’t have both？(何不兩個都愛？)」全場捧腹大笑，現場的氣氛好比坐過山車，驚喜往往殺你一個措手不及。

當筆者問到，如果可以時光倒流Eric Clapton與George Harrison之間如何選擇時，你怎會想到Pattie Boyd會答：「Why don’t have both？」(黃寶瑩攝) Eric Clapton、George Harrison如何選？ Pattie Boyd的神答案！ 反正開了八卦的頭，筆者也不諱言追問：「如果可以時光倒流，Eric Clapton與George Harrison你會選擇誰？」Pattie Boyd聞言馬上說：「怎會這樣問的啊！」身旁的何超儀笑說：「當然是John Lennon吧！哈哈！」一輪笑聲過後靜了半響，狀甚尷尬，筆者在想辦法轉話題打圓場之際，豈料Pattie Boyd一個回馬槍：「Why don’t have both？(何不兩個都愛？)」全場捧腹大笑，現場的氣氛好比坐過山車，驚喜往往殺你一個措手不及。

何超儀與Pattie Boyd



話說回來，何超儀與Pattie Boyd成為好友，並邀請對方來港辦攝影展，是否因為她們有著類似的成長經歷，從小就是眾人的焦點，當中的苦與樂不言而喻，所以惺惺相識？何超儀思考了一會說：「好問題！當然佢身邊係最大嘅Rock Star，Beatles喎！咁我自細就同張國榮、羅文、陳百強玩埋一齊，不過嗰陣我年紀太輕同佢哋唔會有愛情出現，反而變成我嘅師傅。我諗我哋做到好朋友，可能係因為大家都經歷過快樂嘅時光，而我今次做呢個展覽，都好想將呢種氛圍帶畀大家。」她續說：「你見我開口埋口都係講80年代，因為呢個係香港嘅Good Times。我哋嘅80年代，就等於佢哋英國60年代Swinging London，只不過係人物、音樂唔同咗。音樂、衣著只不過係儀式嚟㗎啫，重點係爛玩嗰顆心，當時人人都可以打開個心做朋友。希望依家可以搵返，或者營造返一個Good Times出嚟。」

何超儀與Pattie Boyd惺惺相惜，因為她們有相似的成長經歷。(黃寶瑩攝)

後記

《Something》、《Layla》、《Wonderful Tonight》這些歌曲從小聽到大，同時是結他界的教科書，幾乎所有彈結他的人都會練過，但往往只著眼於技巧、理論上的事情，例如：「首歌無啦啦轉Key嘅？」、「點解會加呢個Chord嘅？」這些都是很數據、很理性的方向去了解一首歌，但與Pattie Boyd交談過後，見到Layla的真人，重新聽一次那些經典作品有全新的體會。展覽中的相片，一張大約相等於一把Gibson Les Pual Standard的價錢，結他買回來也許一天你會在二手區賣掉，但了解過相中記載故事後，如果能夠負擔，絕對值得珍藏。