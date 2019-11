【專訪】Pattie Boyd原來好玩得！　George同Eric揀多次會點揀？

你看不到的Rock Star另一面 Pattie Boyd相片的魅力

Pattie Boyd在《George,Eric and Me》展出的相片對搖滾樂迷來說,絕對是珍寶一樣,事關我們往往只能見到搖滾巨星在舞台上的風采,亦只會感受到那高漲亢奮的情緒,單向地認識他們。可是,巨星也是人,與大家一樣有不同面向,也有「平民」的一面,亦是一般人無法觸及的一面。透過Pattie Boyd的照片,正正能補完大家對巨星們的認識,尤其她與George Harrison與Eric Clapton有過親密的相處,照片中的巨星毫不掩飾,流露出最自然、最自在的狀態。同時,帶大家進一步認識巨星的不同面向,就是今次展覽的主旨,她說:「這些傳奇的搖滾巨星,他們都是才華洋溢,大眾只見到他們在台上演奏的模樣。透過我的相片,正好帶出他們在舞台下,最輕鬆、最日常的一面,從一個新的視點去認識這些傳奇人物。」

平凡生活照背後的不凡故事:今天回望仍然很窩心

在眾多作品之中,Pattie Boyd重點提到一張相片,到今天再回看仍然感到很窩心。相中George Harrison與Eric Clapton在家中如常地坐著閒聊,抽著煙,詐聽之下就是稀鬆平常的生活照,但背後的故事才是重點。Pattie Boyd憶述:「雖然今天回望是一張窩心的照片,其實在拍攝的時候,那時候我十分緊張……」事緣那時她已與Harrison離婚,並成為Clapton的太太;那天她與Clapton還在睡覺,Harrison突然登門造訪。「他前來的時候我有點緊張……」身旁的何超儀不禁反問:「只有『一點』而已?」Pattie Boyd笑說:「不……我非常緊張!」豈料那些擔心是多餘的,Harrison與Clapton坐下來,一如以往地談天說地。「他倆沒有惡言相向,亦沒有讓我感到難堪,就是簡簡單單的兩個人,甚至我在旁拍照的時候他們也沒有為意,只是興高采烈地談音樂。」

為何George Harrison與Eric Clapton仍能做朋友?原因很簡單!

自己的前妻如今竟變成「朋友妻」,相信一般男士也無法接受,更莫說「再見亦是朋友」,但這對兄弟卻做到,甚至經常同台演出,實在讓人摸不著頭腦。「這就是音樂的力量。」Boyd親歷此奇景,她這句有絕對的說服力。「音樂的力量實在太強大,令他們將憤怒、嫉妒等情緒都拋諸腦後;音樂超越語言,凌駕一的溝通模式。而且在他們眼中,是重要的事情。」在旁的何超儀笑說:「他們可能在你背後爭風呷醋,因為他們都從你身上得到不同的靈感去寫歌,說不定在比較誰寫的作品更出色!」Boyd聞言亦展現風趣一面說:「說不定他們說『我覺得我寫的那首歌比你更優秀』哈哈!」

搖滾樂迷想知的八卦

雖然Mrs. Harrison及Mrs. Clapton的身份曾令Pattie Boyd備受壓力,但那段時光亦是搖滾很想八卦的事,所以筆者也不諱言問了。The Beatles在60年代尾赴印度接觸冥想,此行是否改變了George Harrison性格並導致及後婚姻觸礁?Pattie Boyd沒有直接回答,但承認了Harrison的轉變:「那時候George非常醉心於冥想,幾乎佔據了他生活的全部。他喜歡靜默冥想,及後轉為誦念冥想(Chanting Meditation),毫不間斷地整天在誦念,你很困難與一個整天在誦念的人交談,有時候甚至很煩人。(他像是封閉了自己一樣?)我嘗試讓他抽離一下,但我失敗了。」

Eric Clapton與Pattie Boyd。(gettyimages圖片)

Eric Clapton迷戀Pattie Boyd的事跡很多人都聽過,70年代更組成了樂隊Derek and the Dominos,寫下傳奇專輯《Layla and Other Assorted Love Songs》,當中的每段旋律、一字一句都為Pattie Boyd而寫,簡直是核彈級的情書。可是他同時面對著酗酒問題,在1999年的訪問提到:「那時候(與Pattie Boyd結婚)我不知道何謂『愛』,我太醉了,只知道我很迷戀她……」(相關影片) 的確,迷戀不等於愛,但由他口中說出,卻是很傷人的說話。Pattie Boyd聞言:「他真的有說過?」然後淡然地說:「他以往有句說話經常掛在口邊,他的愛人就是身旁的那瓶酒。」