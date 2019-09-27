【專訪】陳綺貞出道至今最介懷的事：當時台灣歌迷跟媒體很不喜歡

陳綺貞，大眾眼中的文青女神，樂迷心目中的療癒者，仙氣、空靈這些形容詞都跟她劃上等號。在台上背著結他閉著眼，專注地自彈自唱，是大家聽到「陳綺貞」三個字第一時間聯想到的畫面。簡單來說，傳媒幫她塑造出一個「不吃人間煙火」的形象，存在著莫名的距離感。豈料訪問前閒聊時的一句：「彈吉（結）他不是最好沒關係，最好看比較重要！」逗得陳綺貞非常開心，她就是這樣可愛的一個女生，一個溫暖親切的「人」。 攝影：葉志明

出道二十年最後悔的事？ 女神給你意想不到的答案

陳綺貞去年推出了新專輯《沙發海》，現正忙於《漫漫長夜》巡迴演唱會，為出道二十年作一個小總結。十月底將會是《漫漫長夜》巡演香港站，樂迷苦等5年終於有機會再嚐「陳氏音樂治療 」，在壓迫的生活中找喘息空間。回顧出道至今這段歲月裏，應該總有些遺憾想彌補，記者本以為會聽到「哪首歌可以編得更好」之類的事情，但陳綺貞卻靦腆的說：「那時候剪了一個蘑菇頭嘛，我超後悔的！因為……剪壞了……」她指的是第二張專輯《還是會寂寞》的封套造型。「後來有朋友說，香港歌迷超喜歡那個造型，但我印象中台灣的歌迷跟媒體都很不喜歡，有人會說『是誰？是誰把陳綺貞的頭髮剪掉？』」

怎會想到一個髮型竟是女神多年來介懷至今的事，正當記者思考要如何招架之際，她靜了半許，然後說：「小時候沒有那麼圓滑、世故，印象很深有一次做訪問……」她分享了一個初出道接受外語傳媒訪問的經歷，當時記者帶同翻譯員，而整個過程她只盯著翻譯，忽略了在場記者的感受。「……可能那個記者會覺得不受尊重，被忽略。年青時只專注在工作，很多待人處事的小細節，別人的心情沒有照顧到；現在就會覺得，如果時光可以倒退的話，我都希望每一個跟我合作都會覺得很圓滿，很開心。」

「工作不只是工作，我有能力的話，也想讓大家開心，照顧大家的情緒。」話才說完，身旁的工作人員就說 ： 「她做的蛋糕很好吃！」能嚐到陳綺貞手藝是多令人羨慕的事，與此同時，從這個細節可以感受到，她確實是個有溫度的人。

回顧出道20年，陳綺貞對第二張專輯的「蘑菇頭」造型仍耿耿於懷，其實女神也是人，與你我關心的事情差別不會太大。所謂的距離感，有時是我們想太多而導致。(葉志明攝)

陳綺貞從初出道開始，已在思考發表作品速度的問題，她今天的結論是： 「對我來講，發片的時間和頻率好像不是最重要的。反而是，你這一生怎樣鋪排你自己，對我來講比較重要。」(葉志明攝) 女神也有拖延症？ 從出碟節奏看人生觀 相隔5年才推出新專輯《沙發海》，背後是有甚麼特殊原因嗎？還是因為陳綺貞有拖延症？記者不諱言問了。她笑笑說：「好了，我承認我有拖延症了！但是我都不覺得甚麼3、4、5年有很久。」對樂迷來說，當然希望偶像不斷有新作品，一個月一首歌也不過份，但對創作人來說，發表作品的速度、數量背後也有一套哲學。陳綺貞說：「你這一生以創作者的身份，出幾張唱片，本來就沒有人可以規範你。假設我要唱到80歲，那我兩年就要發一張唱片，怎麼有可能呢？我不可能像擠牛奶的方式去想作品這件事。」 從剛出道時，她已經在思考這個問題：「一開始的合約本來說一年要發一張唱片，我就想說『怎麼可能？』我一年也寫不了兩首歌，怎麼可能一年發一張唱片，這個合約簽下去我一定賠死了！」然後她想到她喜歡的樂隊，The Beatles、Queen、Sting等等，也不是每年發片，甚至一生推出的專輯也不過10張，但作品數量並沒有影響他們的經典地位。 「對我來講，發片的時間和頻率好像不是最重要的。反而是，你這一生怎樣鋪排你自己，對我來講比較重要。」

新專輯風格故意「走偏」？ 隨遇而安享受樂手之間的化學作用

第一次完整地聽《沙發海》的時候，感覺「很不陳綺貞」，因為當中滲入一些另類搖滾的作品，有些重型、黑暗的感覺是以往沒有的，她是故意要刺激樂迷嗎？「我沒有辦法說，唱片的風格是不是真的能如我所想，有的時候是化學作用。當製作人編曲時，或者樂手給你超越你所想的好的話，你不能因為『我本來要這個』，然後無視『這個東西這麼美好』。然後只要我要的，我會被那個新的火花吸引，唱片才會這樣好玩。」她又分享，大家聽新專輯時可以想像，所有歌的原形只得一把吉他作伴奏，每首作品的變化都是超乎她預期。

當中《在台北某個地方》是記者覺得很玩味的作品，因為歌曲九成時間都「很陳綺貞」，唯獨間奏的弦樂部份「劇變」，突然變得天昏地暗，像是一個逐步崩塌的畫面，原來這個片段背後也有故事。她雀躍說：「那首歌一開始只有一個鋼琴，我彈了一個一直往下半音的東西。然後我給我的偶像洪敬堯老師，他是很資深的大師級的長輩。他說『我覺得你間奏很有創意，我很喜歡。』我非常開心，因為被你的偶像稱讚，一個你也很認真做段落，被他認可。他疊加上去的弦樂也真的很精彩！」陳綺貞流露出小粉絲的表情，可想而知她有多興奮。這也是樂手之間互動，有被保留成作品的例子。對陳綺貞來說，每張專輯，每首作品都要有這樣的東西，更勝於將一年、兩年所寫的歌全都發行。

談到《在台北某個地方》時，陳綺貞流露小粉絲的表情，因為她認真設計的歌曲間奏部份，還得到偶像洪敬堯老師的認可。有時候，音樂人快樂的原因很簡單。(葉志明攝)

詞大於曲現象影響創作？ 「詞跟曲分開想是有問題的」

「詞大於曲」的現象在華語音樂圈發生了很久，尤其在廣東樂壇亦經常被人詬病。但現實是有音樂背景的聽眾不是主流，理解文字比理解編曲相對容易，所以這「詞大於曲」很難避免。身為創作人，陳綺貞對這現象有自己的見解：「其實對我來說，詞跟曲分開想是有問題的。因為其實詞就是音樂，每一個字都有音。當我們眼睛看歌詞的時候，會誤以為歌詞跟曲是分開的，但其實我們在聽歌的時候，有時候同一個曲子你放了不同的歌詞，就會覺得變難聽了。不是詞寫得不好，對我而言，有的時候因為那個詞的音，跟那個曲子的音沒有很有默契的合在一起。所以，我現在都會把詞跟曲是想成是同一樣事情。」

她又舉了一個例子，即使有些人不懂音樂，仍然能夠寫歌，因為他們聽到那個文字裏面的音樂 ；或者在沒有文字的音樂中，可以連接到文字，跟著旋律哼唱，馬上就知道哪個音的字可以放進去。其實音樂不是甚麼駭人的事，將它拒諸於門外的，有時不是音樂本身的難度，而是聽眾自己。

同時，編曲也是重要一環，因為它是一個背景烘托著旋律、歌詞，衍生出所謂的「畫面感」。陳綺貞提供了一個角度，讓我們理解編曲這回事：「編曲一個很重要的支撐，當調整了速度，或是用不同的樂器，你就會被那個東西暗示。比如你聽到木吉他，你就會被暗示它是民謠，比較人文；電結他就會自然想到頹廢或搖滾，那個東西的暗示的本身，會協助你去理解這首歌在說甚麼。」

「其實對我來說，詞跟曲分開想是有問題的。因為其實詞就是音樂，每一個字都有音。」對音樂的理解人人不同，但有時候把音樂想得太複雜是聽眾自己。(葉志明攝)

「彈吉他不是最好沒關係，最好看比較重要！」

結他跟陳綺貞好像是渾然天成的一對，尤其那把日落色的Gibson Hummingbird就是她的標誌，在聊結他的時候，跑出一句：「彈吉他不是最好沒關係，最好看比較重要！」讓她非常開心。陳綺貞形容自己不是「手指型」結他手，而是「概念型」，因為樂器與她的想法，以及出來的作品已經連成一線，可以說是「心中有劍」的境界。她說：「我在寫歌的時候，只用一把吉他的時候，我都是在想，我彈的那個吉他是甚麼劍？我在打造一把劍的原形，讓聽到的人去感受或使用。比如說，《華生》是木劍、《傷害》是鐵劍、小品歌曲是玻璃雕花很精緻的劍。我喜歡創造一個空間，讓音樂人來決定跟我合作以後，將歌曲變成一種怎樣揮舞好看，或是有穿透人心的功能，或是變成值得欣賞的作品。同時讓每個人都可以帶在身上覺得安心，保護自己的那個『劍』，這個就是我跟吉他的關係。」

「彈吉他不是最好沒關係，最好看比較重要！」一句逗得陳綺貞非常開心，可能你也沒想過女神會有這樣可愛的一面。(葉志明攝)

療癒者的脆弱 有時候必須要孤獨地面對自己的問題

俗語說「能醫不自醫」，陳綺貞的歌療癒過無數樂迷，但她會不會也有一些脆弱自己處理不來？「常常呀！我覺得我每天都超脆弱呀！快點來療癒我吧你們！哈哈！」上一秒她還在笑著說，下一秒她突然沉下來。

訪問前一天，陳爸爸突然急診進醫院，讓她有些感悟，關於脆弱，有時必須要獨自面對。「那時候我突然想到，人生就是必須要經歷一些事……」醫院塞滿人，病人、醫生也很辛苦，有時候我們每天在乎的人好好的，突然變得連走出這個門都很辛苦的時候，確實百感交雜。「……好像又突然歸零了，又從一個歸零的角度看失去或獲得的東西；那種脆弱，我覺得自己必須要孤獨地面對自己的問題。當每個人都一樣的時候，你就不太能夠要求別人去替你分擔，因為別人也有他的痛苦，也有跟你一樣的問題。還是必須要自己照顧自己，自己找到方法渡過每一次低潮的時候，同時感謝那些願意陪你一起渡過的人。」