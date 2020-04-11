Mr. 超出四人上限夾唔成Band　布志綸轉做司機：馬死咪落地行

新冠肺炎疫情持續肆虐，各行各業都面臨重創，尤其娛樂表演行業更是手停口停，事關近4、5個月各大小演唱會相繼取消及延期，整個行業歌手、樂手、工程人員、宣傳人員等等幕前幕後都冇工開。布志綸日前在社交平台出post，寫上：「Call車見到我個名唔使問，OK？」表示自己準備轉行做司機，稍為八卦一點的讀者都會想到，他太太家境富裕，傳媒稱他為「十億駙馬」，為何都要為生計煩惱？他大方回答：「呢個問題我預咗有人問嘅，其實我都咁大個人，正如大家都一樣，有手有腳就希望用自己能力養活屋企人。就算我太太屋企有能力，唔代表我要攤大手板問人攞㗎。」

「有手有腳就用自己能力養活屋企人」

之前兩篇「疫市下的音樂圈實況」報道中，訪問過著名樂手Joey Tang，亦訪問過音響工程公司老闆，面對行業完全停擺他們異口同聲說：「都唔知捱到幾時……」身為幕前的Alan面對同樣困境，只是他太太家境的關係令人覺得他「唔使捱」，但實況非然。Alan坦言：「呢個問題我預咗，我亦唔需要好激動去回答，我已經咁大個人，正如大家都一樣，當你冇錢嘅時候都唔會想問阿爸阿媽攞，有手有腳嘅就用自己能力去養活自己同屋企人。就算我太太屋企有能力，唔代表我要攤大手板問人攞㗎，呢個係我由頭到尾嘅生活態度。」

Alan不想做一個純發夢的人，在Mr.休團期間他一路有發表個人作品，去年Mr.亦有舉行十周年演唱會，面對關於他太太家境的問題，他反問一句：「唔通咁就可以懶懶閒咩都唔使做咩？同埋我覺得問呢個問題嘅朋友，其實香港人好唔鍾意俾人標籤，但係又好鍾意標籤人，我諗呢個問題大家要反思下。」

由疫情開始，音樂業手停口停，布志綸近日雖然推出新作品《喘一口氣》，但這段期間要有商演機會仍是近乎沒可能。 (葉志明攝)

做過待應、裝修就算做司機都冇所謂：馬死咪落地行囉

Alan早前在社交網站出post表示自己準備轉行做司機，他坦言這段時間從事音樂行業非常艱難，他亦在尋覓收入來源，反正自己也是有車，「馬死落地行」做司機也沒有所謂。他說：「之前喺IG都分享過，我餐廳待應、裝修又做過，喺唱片公司做過，唱片鋪打雜都做過，我成日覺得馬死落地行㗎啫，咁自己有手有腳，做得幾多咪盡做囉冇乜所謂㗎。」至於會否仿佛Carpool Karaoke唱下歌，他笑言：「咁應該點樣向你收費好呢？哈哈！」他續說：「如果喺疫情入面，能力範圍做到嘅，都想可以為大家帶嚟快樂嘅感覺，喺呢個感覺絕望嘅情況下帶啲希望俾人。」

出道前曾任職待應、裝修、唱片鋪打雜等行業，布志綸至今相信，馬死落地行，只要肯做仍可能養活家庭。 (葉志明攝)