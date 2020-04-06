演唱會全Cut製作公司4個月零收入　老闆：每個月淨蝕30萬！

新冠肺炎持續肆虐，各行各業都面臨重創，對於表演藝術行業來說更是苦不堪言，事關他們正是手停口停的一群。近4、5個月演唱會相繼取消及延期，對樂手、台燈聲工作人員、宣傳人員的生計大受打擊。《01眾樂迷》早前致電過身兼太極樂隊結他手，及著名樂手的Joey Tang如何面對疫市，他亦慨嘆一句：「都唔知捱到幾時……」

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除了樂手生計受影響，對於演唱會製作公司來說更是重創，因為疫情至今令所有演唱會、商演活動都取消。《01眾樂迷》致電一間本地音響及燈光工程製作公司的老闆，他直言：「由年初三開始，所有節目全停，已經差唔多4個月係零收入！」

近4個月所有演唱會取消及延期，製作公司的負責表示這段時間零收入，實在苦不堪言。(資料圖片)

本地演唱會相繼取消或延期，相關工種手停口停。(按圖放大)

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該業內人士透露，現時音響及燈光工程行業全面停擺，僅餘還會舉行直播的錄音室才有工作。他苦笑道：「喺呢個商業運作入面，我哋係最早停工嘅一行，相信亦都係最遲可以開返工嘅一行。」他續說：「因為我哋唔同食肆，依家對我哋呢行係0需要，就算到第時個市好返，都唔會話即刻整個千人演唱會啦，所以喺度死頂緊。」

演唱會製作涉及台、燈、聲，加上本身已是低回報行業，很多老闆都在死頂。(資料圖片)

該業內人士可謂良心老闆，疫市之下亦沒有裁員，每月支出約30萬元，說穿了就是每月淨蝕30萬。對於「良心老闆」的稱呼，他謙稱自己算不上，只不過是對前景仍有希望而已：「呢行嘅老闆可以分做兩種人，一種係冇心做就不如趁依家執咗佢就算；另一種就仲有啲實力，睇下仲可以頂到幾耐。同埋問心，你依家為咗減低支出去炒人，到個市變返正常嗰陣，你又可唔可以請得返你想要嘅員工先？」記者問到，變賣部份器材有否幫助周轉？他聞言即說：「賣Gear根本就唔係出路嚟，因為音響係成個系統嚟，唔通你拆開幾隻喇叭咁賣咩？就算你拆開賣，都唔知邊個接貨啦，同埋到之後有返Job嗰啲器材都要用㗎嘛。」

坐滿紅館的景象不知何時再復來。(資料圖片)

政府向零售業、飲食業提供援助，該業內人士對此事更是無奈，他說：「政府庫房咁多冇可能救啲唔救啲㗎嘛，都唔make sense！你淨係救零售，咁批發呢？係成條產業鏈咁去睇㗎嘛。再講，我哋做音響本身就係低回報嘅行業，又唔係炒賣賺錢嗰啲。」他續說：「但係呢個風險係咪全部由我哋投資者承擔呢？當初疫情爆發政府唔封關，返港人士又唔檢驗好，我哋依家焗住等個政策改變。」他又提出建議，音響行業的行家活動與其他行業不同，通常是一個電話去傾生意，沒有太多文件去核實，如果政府推出支援，可根據該音響公司的規模、資產總值或佔用面積等客觀資訊去衡量。