音樂圈相關工種疫市手停口停　Joey Tang：昐政府照顧藝術工作者

新冠肺炎持續肆虐，各行各業都面臨重創，對於表演藝術行業來說更是苦不堪言，事關他們正是手停口停的一群。環顧香港樂壇，近4、5個月演唱會相繼取消及延期，對樂手、台燈聲工作人員、宣傳人員的生計大受打擊。《01眾樂迷》致電業內相關人士，探討疲市下他們如何自處，問到身兼太極樂隊結他手，及著名樂手的Joey Tang如何面對疫市，他亦慨嘆一句：「都唔知捱到幾時……」

身兼太極樂隊結他手及著名樂手身份的Joey Tang慨嘆：「呢排都頂得住嘅，不過都唔知捱到幾時。」(資料圖片)

多個演唱會因疫情而取消或延期，有冇邊一個你買咗飛？(按圖放大)

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近4、5個月本地及巡迴演唱會相繼取消及延期，樂手及製作人員首當其衝受影響，因為大部人都是自由工作者性質，如今沒有演出他們確實手停口停。Joey Tang亦坦言生計受影響：「都有影響㗎，呢排都頂得住嘅，不過都唔知捱到幾時。一班樂手手足依家喺屋企寫下歌、編下嘢，做住其他嘢先，唔會淨係等開show。」另外，他擔任ViuTV節目《Chill Club》的Band Leader，現時仍然有錄影工作：「多得有ViuTV，雖然有一、兩集改咗期，不過依家都仲有錄影嘅。」

Joey Tang擔任ViuTV節目《Chill Club》的Band Leader，他慶幸與一班樂手手足仍然有錄影工作。(節目擷圖)

Joey Tang在行內打滾多年，除了關心樂手，他亦為台燈聲的工作人發聲：「希望政府多啲照顧佢哋啦，佢哋起碼手停口停咗4、5個月。佢哋都係藝術工作者嚟㗎，流行音樂都係藝術之一，以前佢哋通宵搭台做聲俾我哋表演，真係鐵人嚟，好值得尊重！」

有業內人士在社交平台轉發此帖文，表示生計大受打擊。(網上圖片)

Joey Tang在行內打滾多年，除了關心樂手，他亦為台燈聲的工作人發聲：「希望政府多啲照顧佢哋啦，佢哋起碼手停口停咗4、5個月，佢哋都係藝術工作者嚟㗎。」(資料圖片)

了解過音樂行業前線的狀況，那麼幕後創作人又面對怎樣的處境？黃偉文日前在IG出post表示，除了叫外賣沒有甚麼大支出，更在一星期填好三份歌詞。《01眾樂迷》致電同為創作人的林家謙，他表示：「幕後嘅收入又冇乜點影響，反而多咗時間喺屋企寫歌、編曲；而幕前演出就有幾個project同演出都取消咗，不過收入都OK嘅。因為本身都唔係得別多幕前演出。因為創作人唔似其他崗位咁要一個固地嘅地方，反而樂手、聲音工程、台燈聲嘅同業影響比較大。」