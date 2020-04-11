《命硬》原唱女歌手終於現身重唱　原來多年前已經同側田合唱過！

自從黃偉文在IG上貼出《命硬》原版歌詞《她整晚在寫信》後，樂壇近日總算是有點熱話可供樂迷討論。畢竟人也是八卦的，得知原來在側田推出《命硬》之前，曾有兩位女歌手先後有機會把這作品灌錄下來，也會想知道到底是誰錯過了這首神作。根據側田去年接受訪問時曾透露過其中一位，便是天后級的林憶蓮，深信不少人也會認為，另一位女歌手必定是能跟林憶蓮分個高下的樂壇天后。答案在多日後終於揭曉，因為衛蘭剛剛透過她的Youtube Channel「自動投案」，表示自己就是那位錯過了這首神曲的人，更特意用Wyman初稿版本歌詞來演繹這首作品，滿足一下樂迷。

《她整晚在寫信》的原唱人終於「自動投案」，她便是衛蘭！ (影片擷圖)

衛蘭表示：「一向都好鐘意呢首歌，記得好多年前仲喺台上同側田合唱過。其實我從來都唔知道，原來呢首歌曾經有諗過俾我唱，所以喺Wyman度得知呢個故事之後，我同我嘅團隊就覺得都幾有趣，不如就喺呢個復活節期間俾呢首歌一個重生嘅機會。」而黃偉文也在IG上表示：「《她整晚在寫信》復活了！。 女歌手B，謝謝你給我們疫情中的復活彩蛋。想不到還能聽到這15年後的物歸原主。其實我覺得今天的你能把這首歌的神韻發揮得更馥郁，老實說，2005的你可能還太稚嫩。大概今生有些事，是提早都不可以！」

衛蘭在Facebook上也講解了當年錯過這首歌的來龍去脈。 (網絡擷圖)

Wyman亦於IG上回應了！

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不過樂迷猜不出衛蘭是另一位原唱女歌手，也可說是情有可原的。畢竟《命硬》在2005年推出，而衛蘭也剛好是2005年正式出道，加上令她大紅大紫的第二張專輯《My Love》當中的歌詞幾乎也是由林夕包辦，實在沒太多人想過原來就這樣錯過了黃偉文的歌詞。但如果你仔細研究，原來側田和衛蘭的合作也並非是無緣無故的，因為衛蘭第一張翻唱專輯《Day & Night》，大部份編曲工作也是由側田包攬，而英文歌詞亦是由側田所填，二人同期出道時原來已一直默默互相扶持。