許冠傑再與港人疫境同行　04年復出鼓勵港人走出SARS低谷

新冠肺炎疫情下，歌神許冠傑（Sam）決定在星期日（4月12日）舉行網上演唱會，除為上月失業的21位前通利琴行技師籌款，更希望透過歌聲為醫護人員及香港人打氣。回想17年前沙士爆發，已經退出樂壇的阿Sam亦告復出，同樣以音樂為港人打氣。

2003年的香港同樣受疫情影響，一場沙士除奪去近300人的生命，更令經濟受到嚴重打擊，而「哥哥」張國榮及「梅姐」梅艷芳先後離世更加令樂壇大受打擊，港人士氣長期低落。翌年阿Sam推出勵志歌《04祝福你》及《繼續微笑》，勉勵港人忘記過去一年的悲傷，在難關中重新振作，隨後更宣告正式復出，舉行《繼續微笑演唱會》，透過歌聲為香港人加油。

阿Sam本來在1992年退休，2004年有感港人在過去一年經歷很多傷心事，於是決定復出，透過新歌為社會打氣。（資料圖片）

阿Sam佳作之所以深入民心，其歌詞除充滿正能量，更能反映社會實況，大多作品都與香港人同行。今年受新冠肺炎影響，雖然阿Sam原定7月的紅館個唱需要延期，但他仍選擇在星期日開網上演唱會，為香港各行各業打氣。未知今年他又會否如04年一樣，透過新歌為香港傳播正能量？

阿Sam嘅網上音樂會喺星期日舉行，Click入嚟睇住歌神英姿先啦！（按圖放大）（資料圖片）