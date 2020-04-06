許冠傑下周日舉行網上演唱會　為21位被裁通利琴行員工籌款

新冠肺炎疫情持續，各行各業步入寒冬。成立超過37年的通利琴行，據報上月已解散工程部，21位專業技師全數失業。歌神許冠傑（Sam）不但率先捐款幫助失業員工，更決定在舉行網上演唱會，為醫護人員及香港人打氣。

成立超過37年的通利琴行，據報上月已解散工程部，21位專業技師全數失業。（資料圖片）

阿Sam在港舉辦過逾200場演唱會，當中所有紅館個唱都由通利琴行工程部包辦燈光音響，原定今年7月舉行的紅館個唱亦不例外。但受疫情影響，阿Sam個唱要押後，連通利琴行工程團隊都要淪為失業大軍。有見及此，阿Sam私下先捐出25萬元給這批員工，助他們解決燃眉之急。

阿Sam 2018年8月曾經同校長譚詠麟一齊舉辦「阿Sam & 阿Tam Happy Together Part 2 演唱會」，Click入嚟重溫當晚歌神英姿！（按圖放大）（資料圖片）

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與此同時，阿Sam決定在星期日（4月12日）下午5時舉辦《2020許冠傑同舟共濟Online Concert》，所有收益將不扣除成本，全數平均捐給相關人士。演唱會將於鄭丹瑞主持的《健康‧旦》facebook和YouTube等平台直播，並計劃開放整個個唱給全球電視台和媒體免費同步播出，為醫護及香港人打氣。

歌神許冠傑即將在周日舉行網上演唱會，為通利琴行失業技師籌款。（許冠傑Facebook圖片）

阿Sam首首名作街知巷聞，2003沙士爆發期間，當時已退出樂壇的阿Sam亦在2004年復出，舉行《繼續微笑演唱會》為香港人打氣。