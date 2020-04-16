許光漢柯佳嬿想見你音樂會團聚　伍佰重新演繹《Last Dance》圓夢

由柯佳嬿、許光漢、施柏宇主演的台灣劇集《想見你》自播出後口碑收視雙收，成為兩岸三地熱話，幾位主演也隨之人氣急升，邀約不斷。

昨日（15日），騰訊音樂娛樂舉辦《想見你 就見你》TME live彩蛋音樂會，邀請八三夭、陳零九、孫盛希、伍佰獻唱，更有鳳南小分隊柯佳嬿、許光漢、施柏宇再次重聚，如願以償聽到伍佰獻唱《Last Dance》（劇中作為穿越時空的重要條件）。幾人一起拿著熒光棒應援，用手機拍片，還再現了舊歌MV的遮眼pose，一幕幕情景再現令網友們大為感動，感歎道「李子維和黃雨萱約好要去看的那場演唱會在戲外實現了」。

鳳南小分隊再度齊聚。（微博@TMElive官方微博）

這場音樂會吸引過百萬網友同時在線觀看，「李子維黃雨萱一起看伍佰演唱會」的話題更登上熱搜榜首。除此之外，音樂會現場佈置的細節也相當用心，主持人黃子佼胸前戴有貫穿劇集的數字「32」；現場的梳化是黃雨萱同王詮勝家中的同款；第一首歌的舞台是黃雨萱同陳韻如的「心房」；《Last Dance》的舞台背景是鳳南中學的課室；熒光棒與劇中的一模一樣等。

事後，三位主演都分別在微博發文表達心情，柯佳嬿寫到：「今晚簡直太奇幻，我們聽了那場，說好要一起去的演唱會」，許光漢表示：「在這人心惶惶混亂的時刻，得到了很多溫暖。大家都要平安喔」，施柏宇言簡意賅稱：「無數的感動」。