張繼聰自認迷戀《想見你》　翻唱插曲《秘密》：因為我係嗰個年代

新冠肺炎疫情下，市民為求身體健康，唯有足不出戶，煲劇成為大部分人自娛的選擇，張繼聰亦不例外。作為近期大熱台劇《想見你》的Fans，近日他不但和老婆謝安琪重看劇集，昨晚（29日）更拿起結他翻唱劇中插曲《秘密》，隨即惹來網民點唱。

《想見你》講述女主角黄雨萱穿越回到1998年的故事，因此除「穿越主題曲」，伍佰的名作《Last Dance》外，劇中亦選擇了不少出自1998年前後的歌曲作為插曲，而張震嶽的《秘密》正是其中之一。這首收錄在1997年《這個下午很無聊》專輯內的「嶽式情歌」，歌詞道出劇中李子維的死黨、暗戀陳韻如的莫俊傑的心聲。

《想見你》大部分插曲皆為1998年前後歌曲，《秘密》正是其中一首。（《秘密》MV截圖）

張繼聰日前已經大讚《想見你》好看，更叫網民不要劇透。近日除繼續作歌外，亦陪謝安琪重看一次《想見你》。自認自己「毒性未散」的他更拿起結他翻唱《秘密》，更指：「依首有feel , 因為我係嗰個年代。」不少網民大讚張繼聰唱得又彈得，更紛紛留言點唱，希望他能翻唱劇中大熱作《Last Dance》及同為張震嶽的《愛我別走》。