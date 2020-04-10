《想見你》後為奪金鐘獎玩SM？柯佳嬿床戲衝擊視覺：最大尺度一次

柯佳嬿與修杰楷日前出席台灣電視台中視、中天金鐘劇《愛的詐欺犯》記者會，兩人相識10年卻是第一次合作拍吻戲，因為太熟共同朋友太多，兩人一看到劇本有點抗拒，所以在開拍前做了許多心靈調適，修杰楷則開玩笑表示：「那段時間刻意避開坤達。」柯佳嬿也調皮回應：「你怕愛到我嗎？」兩人自然不做作的互動表現出好交情，柯佳嬿笑稱如果跟修杰楷演床戲肯定會「拒演」。

《愛的詐欺犯》是柯佳嬿繼《想見你》後最新作品，她在劇中和莊凱勛有SM床戲，她看到片花覺得十分衝擊，「拍得時候不會耶，但剪出來真的很嚇到，算是我拍戲以來最大尺度的一次。」媒體好奇她私下會不會跟坤達也SM？她立刻裝傻說哈囉！笑稱大家戴口罩她聽不清楚。她表示因為跟莊凱勛不是太熟所以拍床戲很OK，反而是莊凱勛非常大方，在片場穿浴袍和吊帶襪還很自在走來走去，大讚莊凱勛「戲路超廣」，突破以往對莊凱勛的印象。她過去也曾拍過床戲但最後都被剪光光。

為奪金鐘獎玩SM？點圖看柯佳嬿床戲▼▼▼

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修杰楷在劇中飾演單親爸爸「周健偉」，為治癒兒子疾病而散盡家財，臉上總是帶著哀愁，修杰楷表示由於劇中角色與平常的自己差異大，所以做了許多準備，他說：「拍攝期間生活上吃的、用的都盡量簡單，也刻意讓自己處於憂鬱的情緒。」

他和10歲的童星白潤音有很多對手戲，大讚白潤音是個不只聽指令的小孩，對角色會有很多自己的觀點，十分專業，其中一場戲他必須兇白潤音，虎爸演技還真的把他嚇哭，避開他一整天，但下戲後馬上跟白潤音解釋剛才那些都只是演戲。白潤音在現場更大方公開自己暗戀隔壁班的女生，逗樂全場。看到可愛的白潤音，已有2個女兒的修杰楷會不會也想生個兒子？他馬上說「不會，女兒和兒子差不多，現在這個狀況已經很棒，夠了。」

點圖看《愛的詐欺犯》記者會活動照▼▼▼

《愛的詐欺犯》去年底拍完就爆發新冠肺炎（COVID-19），原是活動王的修杰楷很多活動暫停或延期，他說和老婆賈靜雯很習慣彼此都在家的生活，反而是女兒不習慣，覺得爸媽怎麼都在家。柯佳嬿則減少出門勤洗手，這段期間還學起了結他。

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