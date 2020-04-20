《Chill Club》邀唱家班唱流行曲曬唱功　《流行》靠女神列陣吸睛

ViuTV《Chill Club》及TVB《流行經典50年》每逢周日晚打對台，不但吸引觀眾互相比較，亦令兩個節目出盡法寶提高收視。今個星期《Chill Club》請到Phil林奕匡及小塵埃做嘉賓，大唱有關追夢的歌曲傳遞正能量；而《流行經典50年》則邀得不同「女神」於節目高歌，當中更包括嘗試擺脫「魔音」之名的Ali李佳芯。

《Chill Club》今集以「追尋夢想的歌」為主題，選曲方面有新有舊，既有《壯志驕陽》、《疾風》等經典，亦有《第一志願》、《演員的自我修養》等近代流行曲，顧及不同年齡層的觀眾。嘉賓方面邀得實力唱作人Phil及近期高人氣的組合小塵埃，搭配同為實力唱將的三位主持，整晚歌曲演繹質素有一定保證。

節目中主持與嘉賓亦作不同嘗試，其中Phil演繹《一雙手》時，亦邀請唱家班羅敏莊合唱，為這首名作帶來新風格。其後節目回顧歷年組合的派台冠軍歌時，過往擅長演繹抒情歌的趙學而更作出大膽嘗試，用一把溫柔女聲唱出LMF名作《大懶堂》，挑戰狂野的饒舌搖滾風作品。

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至於《流行經典50年》就繼承上集「男神」主題，節目中邀請不同「女神」高歌一曲，歌單清一色為經典作，迎合愛好經典流行曲的觀眾。節目不但邀請Aka趙慧珊、Cheronna吳嘉熙等新生代歌手先後演繹《喜帖街》、《爛泥》等近代名作，亦有姚子羚、康華等演員挑戰《解脫》、《愛很簡單》等金曲，可見一眾「女神」愛挑戰難度，勇氣可嘉。

觀眾更留意到Ali李佳芯昨晚亦獲邀表演，挑戰經典金曲《幸運是我》。雖然自《小幸運》演出後她被網民稱為「魔音」，但節目中Ali唱功大有進步，可見她背後為今次演出頻頻練歌，亦為日後嘗試在唱歌方面發展下過不少苦工。相信Ali今次嘗試擺脫「魔音」之名，已吸引不少觀眾見證。