演藝人協會周六直播8小時抗疫騷　古巨基當人父後首現身

新冠肺炎疫情持續，繼香港「歌神」許冠傑舉行的1小時網上演唱會《2020許冠傑同舟共濟Online Concert》，及美國天后Lady GaGa，及由美國天后Lady GaGa與世界衞生組織（WHO）、Global Citizen合作的8小時馬拉松慈善騷《One World: Together At Home》後，香港演藝人協會亦將於本周六（25日）舉行網上直播，為大家提供娛樂。

香港演藝人協會響應YouTube全球Stay Home #WithMe計劃，周六將舉行8小時直播。（HKPAG Facebook圖片）

香港演藝人協會今次應邀參與YouTube主辦的「全球Stay Home #WithMe」計劃，並在香港演藝人協會的官方facebook公佈周六的節目安排，當天的直播由下午1時至晚上9時舉行，當中晚上7時起就由藝人在直播中獻唱，當中包括古巨基、森美、張繼聰、薛凱琪、夏韶聲、鍾舒漫、鍾舒祺、J. Arie、小肥及小薯茄等。其中今次演出將是古巨基自成為人父以來，首度在港公開演出。

Click入嚟睇下邊啲藝人會喺直播獻唱。（按圖放大）（資料圖片）