《One World》八大精彩場面回顧！陳奕迅送飛吻　張學友閉目獻唱

為了感謝站在抗疫最前線的醫護人員，天后Lady Gaga與Global Citizen共同籌辦的「One World: Together At Home」線上慈善演唱會，在香港時間週日（4月19日）早上圓滿落幕；不單Taylor Swift、Billie Eilish、Elton John、Paul McCartney⋯⋯等逾百位巨星共同響應，香港樂迷熟悉的陳奕迅和張學友亦有參與演出，總長十小時的演唱會，有人演唱自己的代表作，也有人選擇翻唱經典歌曲。以下回顧八段精彩場面，陪你在家抗疫不孤單。