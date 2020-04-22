王菲為抗疫騷復出　內地義演《相信未來》連播三日

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早前4月17日由Lady Gaga統籌，世界衛生組織及全球公民（Global Citizen）合辦的《One World: Together at Home》直播音樂會得到世界性的關注，全球大量捐款予醫護人員外，亦提升了全球民眾的抗疫意識。而內地近日亦宣佈將會發起持續3日的《相信未來》義演，與各個華語音樂人攜手抗疫。

阿里巴巴集團旗下阿里音樂集團董事長高曉松在4月20日宣佈，將聯同微博、網易雲音樂、大麥網以及蝦米音樂等音樂平台，邀請過百名歌手在家進行演出。高曉松又表示，透過今次演出，希望能鼓勵民眾從傷痛走出、復工復產，將音樂獻給每位在平凡崗位上努力奮鬥的普通人。由於今次演出沒有任何商業及廣告成份，他又特意感謝曾經是對手的公司也敞開胸懷共同參與。

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據知現時將參與演出的藝人包括那英、老狼、鄭鈞、譚維維、吳亦凡、張藝興，還有2年沒在幕前亮相演出過的王菲。不過節目的詳情以及更詳細的演出名單則未有公佈，不過在最新的消息當中，英皇娛樂也加入到演出名單當中，深信屆時又能聽到陳偉霆演唱《野狼Disco》的抗疫版本。

陳偉霆早前在內地各大演出當中，也唱出不同版本的《野狼Disco》，不知道今次又有否機會聽到他唱出抗疫版？ (影片擷圖)

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